Un an après la diffusion de Dragon Ball Daima, les nostalgiques de l’ère du Club Dorothée et les fans de manga pourront retrouver le remake de la saga Super avec Dragon Ball Super BEERUS. Initialement annoncé uniquement pour une diffusion à la télé sur la chaîne MANGAS en France, il sera également possible de le regarder en streaming sur ADN, Crunchyroll et Netflix.

Où et quand regarder Dragon Ball Super BEERUS

Prévu pour une diffusion au Japon à partir du 11 octobre 2026, l’anime BEERUS arrivera ainsi en simulcast sur ADN le même jour, avec une diffusion annoncée pour 18h00 en France. La plateforme proposera les épisodes en VOSTFR quelques heures seulement après la diffusion japonaise. Crunchyroll proposera également Dragon Ball Super BEERUS à partir du 11 octobre 2026, bien qu’aucun horaire précis n’ait été encore communiqué. De son côté, Netflix a confirmé l'acquisition de la série et prévoit également une disponibilité dans le courant d’octobre, sans date précise. Les fans français auront ainsi l’embarras du choix pour découvrir cette nouvelle version de Dragon Ball Super. Rappelons que la série sera aussi diffusée à la télévision sur la chaîne MANGAS, à partir du 13 octobre, avec un épisode chaque mardi à 23 heures. En résumé, voici les options qui se présentent à vous pour regarder Dragon Ball Super BEERUS :

ADN : 11 octobre à 18h en VOSTFR

: 11 octobre à 18h en VOSTFR Crunchyroll : 11 octobre en VOSTFR, heure non précisée

: 11 octobre en VOSTFR, heure non précisée MANGAS : 13 octobre à 23h

: 13 octobre à 23h Netflix : octobre, sans date communiquée

Bande-annonce en anglais

Que change le remake DB Super BEERUS ?

Pour mémoire, Dragon Ball Super BEERUS se présente comme un remake de l’anime original, qui revisitera alors les arcs de Battle of Gods, La Résurrection de F et Le Dieu de la Destruction Champa. Alors que ces trois histoires s’étalaient à elles seules sur près de 45 épisodes dans la série originale, DB Beerus proposera une narration plus resserrée et une réalisation repensée, toutes deux plus dans l’ère du temps. L’anime aura notamment des scènes inédites et retravaillées, un redoublage intégral, de nouvelles musiques et des effets sonores plus modernes. On retrouvera d’ailleurs des habitués de la franchise derrière Dragon Ball Super BEERUS, dont Tadayoshi Yamamuro au character design et à la direction de l’animation, Norihito Sumitomo à la composition musicale et Matsuto Seya pour la réalisation.