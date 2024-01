Comment être surpris par Dragon Ball après toutes ces années ? En jetant un oeil à ce projet étonnant qui a été lancé pour les 40 ans de la licence culte d'Akira Toriyama et le Nouvel An.

Goku, Chi-Chi, Vegeta, Bulma, C-18, Krillin, Tortue Géniale reviendront dans Dragon Ball Daima à l'automne 2024. Un anime dans lequel tous ces personnages, et bien d'autres, vont rajeunir au point de redevenir des enfants. Et ce ne sera pas un remake de DB ou DB GT, mais une série avec des arcs originaux et donc jamais vus jusqu'à maintenant. C'est à confirmer, mais les premiers leaks suggèrent que ce retour en arrière est dû à une malédiction lancée par les deux nouveaux méchants de cette production animée. L'annonce a étonné le public, mais ce n'est peut-être rien par rapport à ce que vous allez voir ici.

Un vrai spectacle Dragon Ball pour fêter 2024

Après Dragon Ball Daima, on vous présente un spectacle IRL organisé par Bilibili. Une plateforme de streaming ultra populaire en Chine qui est très utilisée là-bas pour partager des vidéos sur les anime, manga ou encore les jeux vidéo. Pour le réveillon du Nouvel An, et les 40 ans du manga, la société a dépensé sans compter pour mettre sur pied un show Dragon Ball avec des acteurs bien réels, et surtout des danseurs. Des enfants et adultes se rejoignent en effet sur scène, déguisés comme les héros de l'oeuvre culte, pour mimer des affrontements et esquisser quelques pas sur des morceaux de l'anime, ou parfois des musiques plus modernes qui n'ont rien à voir.

Et c'est complètement lunaire. On peut voir Goku et Vegeta vivre quasiment une bromance sous les yeux ébahis de Buu, Tortue Géniale gigotter et faire un grand écart à la JCVD et même assister à une transition entre différents arcs de Dragon Ball, mais on préfère ne pas en dire plus sur ce point. C'est évidemment très spécial, mais peut-être moins cringe dans le fond que le film DB Evolution. En guise de cadeau, Bilibili a fait venir exprès Hiroki Takahashi, l'interprète de la musique d'ouverture « Makafushigi Adventure » de Dragon Ball.