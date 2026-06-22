Auteur du manga Dragon Ball Super, Toyotarō présente une illustration spéciale qui présente Goku sous un tout nouvel angle, rendant hommage en même temps à la légende Akira Toriyama.

Malgré sa disparition, l'héritage d'Akira Toriyama est toujours aussi présent. Le mangaka Toyotarō, qui a pris la relève de la licence Dragon Ball avec sa propre suite pré-publiée dans le V Jump. Outre le fait de poursuivre l'aventure des Saiyans, il rend régulièrement hommage à son maître, notamment sur le site officiel de la franchise à travers une rubrique dédiée dans laquelle il propose des illustrations inédites, comme ce nouveau dessin de Goku sous une forme qu'on ne lui a presque jamais vue.

Toyotarō réimagine Goku comme on ne l'a jamais vu dans Dragon Ball

C'est un cap symbolique que vient de passer le mangaka dans sa rubrique « Toyotarō l'a dessiné » sur le site officiel Dragon Ball. Depuis 2018, celle-ci lui permet de partager des illustrations exclusives inspirées de DBS. Parfois, il se laisse un peu de liberté, comme c'est le cas avec sa dernière œuvre. Pour marquer le coup de la 100ᵉ illustration partagée, il a dessiné Goku à un âge avancé, une apparence de papy qu'ion n'aurait pas imaginé.

© Shūeisha et Toyotaro.

Ce Goku papy transpire le style de Toyotarō : silhouette élancé, musculatures appuyée, veines apparentes... Tout en respectant le style si iconique d'Akira Toriyama. Les fans de Dragon Ball adorent et l'exprime à coup de superlatifs sur les réseaux sociaux : « Le petit garçon en moi pleure de joie »1, « c'est trop beau »2 ou encore « c'est le design parfait »3 peut-on lire. Outre l'émotion de voir le héros traverser les âges, certains y voient aussi des ressemblances avec Grand-Père Son Gohan et Tortue Géniale, notamment dans la moustache !

Mais en plus de la qualité d'exécution, si l'illustration de ce vieux Goku plaît tant, c'est aussi parce que Toyotarō rend vraiment hommage à feu Toriyama-sensei. Et pour cause, il s'est directement inspirée d'un dessin du créateur de l'œuvre dans le mook Dragon Ball Z Anime Special paru en 1989. Pour beaucoup, ce nouveau dessin représente complètement l'idée qu'aurait son maître.

© Shūeisha.