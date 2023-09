Si les fans d'aujourd'hui, qui ont grandi avec Goku, Tortue Géniale, Krilin et la ribambelle de personnages inoubliables, font leur travail de transmission, alors la Dragon Ball Mania ne devrait pas s'éteindre de sitôt. D'autant que des projets sont toujours lancés pour surfer sur le succès de l'une des licences les plus cultes de la pop culture. Un splendide cadeau arrive d'ici quelques mois pour les adorateurs de la franchise qui aime l'étudier sous toutes les coutures.

Après 10 ans d'attente, une énorme annonce Dragon Ball

10 ans, c'est le temps qu'il aura fallu à Dragon Ball pour revenir avec un projet qui était jusqu'ici destiné au marché japonais. En juin 2013, les fans de l'archipel ont pu redécouvrir les premières aventures de Goku dans une édition couleur. Eh bien, ça y est, la France va faire son retard puisque Glénat a annoncé une disponibilité chez nous pour le 6 mars 2024 des deux premiers tomes de DB Full Color. « [ANNONCE] On sait que vous l’attendiez ! Les deux premiers tomes de l’édition Full Color de Dragon Ball seront disponibles le 6 mars 2024 ! À bientôt pour revivre les aventures de Goku et ses amis en couleurs !! » (via X)

Ce n'est pas encore la totale, mais c'est déjà un bon début, surtout après cette longue attente. Les accrocs au manga sont soulagés comme en témoignent de nombreuses réactions. « Team Day One »; « Allez, mon anniv ! Vous régalez Glénat Manga ! Par contre si la tranche peut être changée pour s'y retrouver plus facilement, ça serait cool »; « Merci beaucoup ! Au top Glénat comme toujours »; « C'est propre, vraiment hâte » peut-on lire sur X. Certains ironisent tout de même sur le fait qu'il s'agit d'une énième édition de Dragon Ball. Mais quand on aime, et que c'est aussi culte, ça ne compte pas ?

Crédits : Glénat Manga.

Un prix estimé et des bonus

Ce qui va compter en revanche, c'est le prix de cette version Dragon Ball Full Color. Là-dessus, Glénat n'a pas dit un mot, mais certains ont procédé à un petit calcul. Selon DB-Z.com, chaque tome pourrait coûter 15€, ce qui reste donc à confirmer. Ces ouvrages attendus de longue date seront basés sur la Perfect Edition avec des pages par conséquent plus grandes et la même traduction. « La traduction sera basée sur celle de la Perfect Edition. Mais tout sera évidemment relu » explique l'éditeur.

En bonus, pour vous remercier de repasser à la caisse, vous aurez des pages informatives à l'intérieur des mangas Dragon Ball Full Color, mais pas que. Il y aura également un Quizz et une carte postale dans chaque tome. Rendez-vous le 6 mars 2024 pour le retour de DB... mais en couleur ! Côté jeu vidéo, DBZ Budokai Tenkaichi 4 est toujours prévu sur les consoles de génération actuelle à une date indéterminée.