Avis aux rôlistes adeptes de Donjons & Dragons, le célèbre jeu de rôle s'est offert une énorme nouveauté idéale à mettre sous le sapin en réussissant son jet d'initiative.

Plus de cinquante ans après sa création, Donjons & Dragons n’a jamais semblé aussi vivant. Entre les campagnes jouées autour des tables, le succès de Baldur’s Gate 3 et l’avalanche de produits dérivés, les fans n’ont que l’embarras du choix. Celui qui nous intéresse aujourd’hui devrait pourtant faire partie des incontournables, puisqu’il s’agit d’un ouvrage entièrement dédié aux dragons, les créatures qui donnent littéralement leur nom au jeu.

Donjons & Dragons : Le Codex des Dragons disponible dès maintenant en français

L'ouvrage en question, baptisé sobrement et efficacement Donjons & Dragons : Le Codex des Dragons, est donc la traduction française du livre anglais du même nom, paru dans la langue de Shakespeare chez Dorling Kindersley en août 2025. Les connaisseurs reconnaîtront le nom de son auteur : Michael Witwer a notamment signé le best-seller consacré à la légende de Drizzt. Une référence plutôt rassurante pour qui cherche un ouvrage aussi rigoureux qu'épique.

Que contient ce livre dédié aux monstres légendaires qui ont valu son nom à Donjons & Dragons ? Selon la présentation de l’éditeur, ce guide richement illustré, qui comprend des œuvres inédites, plonge le lecteur dans la puissance, la diversité et les secrets de ces créatures mythiques qui ont façonné l’histoire des Royaumes Oubliés et au-delà. Le livre mêle récits épiques et savoir encyclopédique, et s'adresse autant aux passionnés qu'aux curieux. Les maîtres du donjon y trouveront quant à eux de quoi nourrir leurs campagnes, tandis que les amateurs de fantasy pourront se contenter d’admirer les illustrations.

Côté format, il s’agit d’un beau livre de 224 pages. De quoi en faire une idée cadeau toute trouvée à l’approche de Noël, pour les rôlistes chevronnés comme pour les néophytes. Ne reste donc plus qu'à faire un jet d'initiative pour tâcher de retirer ce livre Donjons & Dragons du trésor d'un de ces monstres légendaires pour le placer sous le sapin à l'occasion des fêtes.

Où acheter Le Codex des Dragons ?

À ce titre, Donjons & Dragons : Le Codex des Dragons est d'ores et déjà disponible dans plusieurs boutiques, dont les suivantes :