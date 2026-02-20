Disney va ravir les petits et les grands prochainement avec le nouveau volet d'une de ses plus grandes sagas. Débutée il y a maintenant 30 ans, c'est l'une des pionnières d'un nouveau genre de films. Une franchise qui continue encore aujourd'hui de nous vendre du rêve.

Disney met le paquet pour Toy Story 5, la bande-annonce est géniale

En 1996, Disney frappe très fort avec l'arrivée d'un film d'animation entièrement réalisé en images de synthèse. C'est le premier du genre et c'est surtout un carton immédiat incroyable qui permettra à Pixar de toucher les étoiles pour les trente années à venir (et plus encore très certainement). Toy Story a depuis grandi et a continué son petit bonhomme de chemin en enchaînant les épisodes. C'est l'une des plus grosse réussite de Disney et Pixar. 30 ans après la sortie du premier volet, Woody, Buzz, Jessie et toute la clique se retrouvent une fois dans une nouvelle aventure. Toy Story 5 est attendu le 17 juin 2026 dans nos salles obscures et en voici la première vraie bande-annonce.

Dans ce prochain gros film Disney, les jouets seront une fois de plus confrontés à une nouvelle réalité. Celle des jeunes d'aujourd'hui e t leur relation avec la technologie. Peu à peu, tous sont délaissés au profit de jouets plus perfectionnés, de tablettes et autres écrans. Comme à chaque fois, Toy Story s'attaque à un sujet qui touche tout le monde. Il devrait une fois de plus le faire très bien. Tous les précédents opus ont reçu des critiques extrêmement positives. Pour beaucoup, il s'agit de la meilleure saga de films d'animation de Disney, pour d'autres de Disney dans son ensemble. Il faut dire que beaucoup d'entre nous ont littéralement grandi avec Toy Story. Alors nul doute que le succès de ce cinquième épisode sera au rendez-vous.

Bande-annonce de Toy Story 5, au cinéma le 17 juin 2026.

Un carton assuré ?

Le film est réalisé et écrit par deux grands noms de l'animation. Il y a notamment Andrew Stanton, légende chez Pixar qui a donné naissance à Toy Story notamment, et McKenna Harris, à qui l'on doit l'excellent Ciao Alberto. De quoi largement rassurer les fans. Disney mise très gros sur ce nouveau film qui devrait naturellement cartonner. L'année va être très chargée pour l'entreprise. En plus de Toy Story 5, plusieurs gros films Marvel sont également attendus tout au long de l'année, sans oublier tout ce qui arrive sur Disney+.

Source : Disney