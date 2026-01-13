Disney+ a un programme particulièrement chargé pour ce premier mois de l'année 2026, notamment côté films avec pas moins d'une nouveauté par jour. Cette semaine en est une bonne représentation, avec notamment le 14 janvier Arthur et la Vengeance de Maltazard, Retour vers le futur 3 le lendemain, puis les deux premiers films du reboot de Ghostbusters, et enfin Taken 2. Niveau séries, le planning s'avère un peu moins garni, mais avec malgré tout plusieurs nouveautés à surveiller, dont celle qui nous intéresse aujourd'hui.

Disney+ ne ment pas et fait revenir une série phare de son catalogue

Pour les amateurs de séries, Disney+ n'a cette semaine qu'une nouveauté majeure à présenter, l'autre programme dans le domaine étant de son côté le documentaire Pole to Pole avec Will Smith, où l'acteur va traverser le globe et vivre diverses aventures uniques. La plateforme SVOD aux grandes oreilles compense toutefois avec une nouveauté d'envergure, puisqu'il est question de la troisième saison de la célèbre série Tell Me Lies.

L'œuvre a en effet connu un grand succès pour la plateforme Disney+ et compte de nombreux fans qui attendaient probablement de pied ferme de voir ce qui se prépare pour cette troisième saison. Manipulation, relation toxique, scandale… une fois de plus, cette nouvelle saison de Tell Me Lies va sur le papier reprendre la recette de la série dramatique populaire, et l'adapter à une autre intrigue qui va continuer à faire évoluer ses personnages.

La série exclusive à Disney+ doit en effet également son succès à une galerie de personnages marquants et un solide casting pour les incarner. On peut notamment citer Grace Van Patten (Lucy Albright), Jackson White (Stephen DeMarco), Catherine Missal (Bree), ou encore Tomas Doherty (Leo). Aujourd'hui marque donc l'arrivée sur la plateforme des deux premiers épisodes de la troisième saison de Tell Me Lies. Les prochains arriveront ensuite au compte-goutte chaque semaine qui suit, pour un total de huit épisodes et donc une fin de saison à prévoir pour le 24 février 2026.

Source : Disney+