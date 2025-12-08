Nouvelle semaine, nouvelles sorties sur nos plateformes SVOD. Dans les prochains jours, Disney+ va faire le plein de nouveautés avec de nombreux films, dont des licences cultes, mais aussi le grand retour d'une série qui a déjà cartonné. Comme Netflix ou encore Prime Video, Disney+ met les petits plats dans les grands.

Tous les films Disney+ de la semaine du 8 au 14 décembre 2025

Pour cette seconde semaine de décembre, Disney+ ajoute plusieurs films pour toute la famille à son catalogue, dont des classiques. On peut par exemple noter la trilogie d'Arthur et les Minimoys, des films fantastiques amusants qui ne manqueront pas de plaire aux enfants notamment. À cela s'ajoute le film Les Aventures Extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, film d'aventure à la Benjamin Gates tiré de la célèbre bande dessinée. Enfin, les fans de Taylor Swift seront ravis d'apprendre que deux des plus gros concerts de l'hyper star débarquent sur la plateforme. Un moyen comme un autre de profiter des gigantesques show et des performances impressionnantes de la chanteuse américaine.

12/12 20 ans d'écart Les trois films Arthur et les Minimoys Bienvenue à Marly-Gomont Jack et la mécanique du cœur Les Aventures Extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec Un monstre à Paris Taylor Swift | The Eras Tour : The End of an Era Taylor Swift | The Eras Tour : The Final Show



Toutes les séries de la semaine du 8 au 14 décembre 2025

Du côté des séries, il y aura moins de quantité, mais ce qui ne veut pas dire que ce ne sera pas de la qualité. Disney+ ajoute l'intégrale de Mad Men, série très connue et multi-récompensée qui nous fait suivre le quotidien d'une agence de publicité dans l’Amérique des années 60. Saluée pour son authenticité, mais aussi son visuel et son atmosphère, Mad Men est une série qui devrait attirer votre attention. Mais si vous êtes plutôt branché fantastique, sachez que cette semaine c'est le grand retour de Percy Jackson et les Olympiens. La série, adaptée des livres du même nom, a rencontré un franc succès avec sa première saison, et alors que la seconde sortira cette semaine, la saison 3 est d'ores et déjà en chantier. Une valeur sûre donc.