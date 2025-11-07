Tandis que cette semaine à cheval entre fin octobre et début novembre 2025 touche à son terme, Disney+ la termine en beauté en vue du weekend avec aujourd'hui pas moins de huit nouveaux films, tous exclusivement issus du cinéma français. Parmi eux, on compte notamment plusieurs grands classiques proprement cultissimes. Voyons tout cela plus en détail.

Le cinéma français à l'honneur ce 7 novembre 2025 sur Disney+

Après Le Grinch et deux films La Momie côté films, ainsi que All's Fair et Montmarte côté séries, Disney+ consacre ce vendredi 7 novembre au cinéma français pour les nouveaux ajouts à son catalogue. Parmi eux, on retiendra notamment trois films cultes mettant en scène l'inénarrable Jean Dujardin. D'un côté, la plateforme ajoute en effet Brice de Nice, où l'acteur joue le célèbre surfeur un brin beauf qui « farte ». De l'autre, c'est l'excellente série d'OSS 117, ou Hubert Bonisseur de la Bath de son vrai nom, qui est à l'honneur, avec plus précisément les deux premiers films de la trilogie : Le Caire, nid d'espions et Rio ne répond plus.

Parmi les autres ajouts notables d'aujourd'hui sur Disney+, on a également la série comique Papa et Maman 1 et 2, mettant en avant Laurent Lafitte et Marina Foïs dans le rôle d'un couple qui avait tout réussi, mais qui veulent divorcer, alors qu'aucun ne veut obtenir la garde de leurs nombreux enfants. Dans un registre similaire, on peut aussi citer Un bonheur n'arrive jamais seul, avec Gad Elmaleh et Sophie Marceau dans les rôles principaux.

Enfin, Disney+ ajoute à son catalogue deux autres films français qui peuvent valoir le coup d'œil : En attendant la nuit, qui met en avant Philémon, un adolescent atteint de vampirisme et qui tombe amoureux de sa voisine ; ainsi que Quai d'Orsay, une comédie qui met en scène Alexandre Taillard, incarné par Thierry Lhermite, fringant ministre des Affaires étrangères qui recherche un collaborateur « chargé du langage » pour écrire ses discours.

07/11 Brice de Nice En attendant la nuit OSS 117 : Le Caire, nid d’espions OSS 117 : Rio ne répond plus Papa ou maman Papa ou maman 2 Quai d’Orsay Un bonheur n’arrive jamais seul



Source : Disney+