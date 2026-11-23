Quels sont les nouveaux films et séries de la semaine sur Disney+ ? Voici le programme complet pour les prochains jours sur la plateforme avec des films attendus.

Comme chaque semaine, les plateformes de SVOD enrichissent leur catalogue avec de nouveaux films et séries. A mesure que novembre touche à sa fin, le rythme des sorties tend cependant à ralentir. Disney+ ne fait pas exception, mais réserve malgré tout quelques nouveautés de choix à ses abonnés. La plateforme proposera en effet des films attendus, dont l’un marquera une grande première pour le géant du divertissement, mais aussi des séries qui ont déjà largement fait leurs preuves. Voici toutes les nouveautés Disney+ de cette semaine.

Quels sont les nouveaux films de la semaine du 23 au 29 novembre ?

Côté films, Disney+ compte cette semaine sur une programmation éclectique oscillant entre comédie dramatique, magie de Noël et nostalgie Disney. L’événement de la semaine sur la plateforme reste évidemment Is This Thing On?, le nouveau long-métrage réalisé par Bradley Cooper, réunissant Will Arnett (Arrested Development) et Laura Dern (Jurassic Park) dans une histoire de rupture amoureuse où un homme fraîchement célibataire trouve dans le stand-up un moyen inattendu de se reconstruire. Mariah Carey a décongelé depuis le 1er novembre et les plateformes de streaming déploient elles aussi leurs films de Noël.

Les fêtes continuent de s’inviter sur Disney+ avec un film d’animation dans lequel Mickey et Pluto doivent sauver leur réveillon après avoir été oubliés par leurs amis, ainsi que le premier long-métrage se déroulant à Disneyland. Disney World : Le vœu magique de Noël promet en effet une escapade romantique et féérique au cœur du célèbre parc d'attractions. Voici donc l’agenda des films Disney+ de cette semaine :

27/11

Is This Thing On?

Mickey, Noël seul à la maison

29/11

Il était une fois Disney World : Le vœu magique de Noël

Bande-annonce en anglais

Quelles sont les nouvelles séries Disney+ de la semaine du 23 au 29 novembre ?

Côté séries, le programme sera plus calme. En début de semaine, la plateforme fera le plein d’action et de sensations fortes avec deux séries très différentes. Les amateurs d’animation japonaise pourront (re)découvrir One Punch Man, dont les deux premières saisons débarquent enfin sur Disney+. L’occasion de retrouver Saitama, le super-héros à la puissance démesurée capable de terrasser n’importe quel adversaire d’un seul coup de poing et dont l’ennemi principal est finalement l’ennui. La semaine continuera avec Tracker, qui revient pour une quatrième saison. Justin Hartley reprendra donc du service dans la peau de Colter Shaw, le pisteur solitaire qui met ses talents hors du commun au service de personnes ayant besoin d’aide avec des disparitions et affaires mystérieuses. Voici en résumé toutes les nouvelles séries Disney+ de cette semaine :

24/11

One-Punch Man - Saisons 1 et 2

25/11