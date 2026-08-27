Disney+ marque un grand coup en ajoutant dès aujourd'hui le film d'animation Zootopie 2, soit le deuxième plus gros carton mondial au cinéma en 2025, avant même Avatar 3.

Moins d'un an après sa sortie, Zootopie 2 est déjà disponible dans votre abonnement Disney+. Apprêtez-vous à replonger dans cet univers où les animaux vivent comme des humains. Énorme succès pour la Company, c'est clairement l'un des films de 2025 à voir à tout prix. Il est même parvenu à faire mieux que James Cameron et le dernier Avatar, c'est dire !

Un des plus gros films de 2025 est dispo sur Disney+

Après avoir fait équipe en 2016 pour résoudre une affaire de la plus haute importance, Judy Hopps et Nick Wilde sont désormais partenaire au travail. Le renard est désormais entré dans les forces de police et ne recule pas pour prêter main forte à la jeune lapine. Cela dit, Zootopie 2 nous prouve que même s'ils sont amis, tout n'est pas toujours simple et vous pouvez le constater maintenant que le film est dispo sur Disney+.

Dans cette nouvelle aventure animalière et judiciaire, Judy et Nick font une thérapie pour trouver leur équilibre au travail. Mais Zootopie 2 ne va pas leur laisser beaucoup de répit. En effet, un serpent sème le trouble dans la ville. Notre binôme va alors s'infiltrer dans les bas quartiers pour comprendre ce qui se cache derrière cette nouvelle affaire. La recette d'un véritable succès à découvrir sur Disney+.

Zootopie 2 en chiffres, il écrase tout

Sorti le 26 novembre 2025 en France et juste à temps pour Thanksgiving aux États-Unis, Zootopie 2 a dépassé toutes les attentes. C'est tout bonnement LE plus gros carton au box office occidental de l'an dernier. À l'échelle mondiale, il arrive derrière le film chinois Ne Zha 2, mais lancé sur un marché asiatique avec un public démentiel si on parle d'un point de vue effectif.

Ainsi, Zootopie 2 parvient à se hisser même devant l'une des suites qu'on aurait pensé imbattable. En effet, le film d'animation arrive devant une autre production Disney (ou co-production plutôt), à savoir Avatar 3 De feu et de cendres. Pour vous donner une idée, voici les performances du film d'animation en quelques chiffres :

Zootopie 2 établi un record immédiat avec un lancement à 556 millions de dollars , ce qui en fait le plus gros démarrage à l'international pour un film d'animation

, ce qui en fait le plus gros démarrage à l'international pour un film d'animation Il comptabilise aujourd'hui 1,866 milliards de dollars au box office mondial , contre 1,318 milliards de dollars pour Avatar 3

, contre 1,318 milliards de dollars pour Avatar 3 Le 20 janvier 2026, il est devenu le film d'animation nord-américain (et le 2ᵉ mondial) le plus rentable devant Vice-Versa 2 en passant le cap des 1,71 milliard de dollars

En France, il cumule plus de 8,6 millions d'entrées, ce qui en fait le 2ᵉ plus gros succès chez nous en 2025... juste après Avatar 3 et ses presque 9 millions d'entrées