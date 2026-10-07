Disney+ accueille aujourd'hui le spin-off d'une de ses séries adorées. C'est l'heure de découvrir en streaming The Drop, une nouveauté dans l'univers de Snowfall.

C'est aujourd'hui, mercredi 7 octobre, que le catalogue français de Disney+ accueille The Drop, le spin-off événement de Snowfall. Après les retours plus qu'enthousiasmants sur la série originale, les fans peuvent dès à présent découvrir une nouvelle facette de l'univers créé par John Singleton, Eric Amadio et Dave Andron. Les 4 premiers épisodes sont dispo, découvrez le calendrier de sortie de toute la saison.

La série dérivée de Snowfall est dispo sur Disney+ en France

Après 6 saisons et 60 épisodes, Snowfall tirait finalement sa révérence en 2023 avec une moyenne Rotten Tomatoes dépassant les 90 %. Trois plus tard, l'univers revient à l'écran avec une série dérivée coordonnée par Malcolm Spellman, qu'on connaît notamment pour son travail sur la série Captain America et le 4ᵉ film sur le fameux super-héros. Cette fois, le showrunner laisse les super-pouvoirs pour The Drop, un drame policier diffusé sur Disney+.

The Drop prend place 4 ans après les événements de Snowfall pour s'intéresser à la vie d'un des personnages secondaires de la série originale. On retrouve alors Leon Simmons (Isaiah John) dans le Los Angeles des années 1990, marié à Wanda Belle (Gail Bean), une ancienne toxicomane et rappeuse aguerrie. Malcolm Spellman nous entraîne alors au cœur d'une bataille entre maisons de disque en parallèle d'une guerre de gangs sur fond hip-hop. Pour ne rien manquer du spectacle, découvrez le calendrier de sortie des épisodes sur Disney+.

Calendrier de sortie de la série The Drop

Alors que la diffusion de The Drop: A Snowfall Saga a commencé depuis plusieurs semaines aux États-Unis, c'est au tour de la France de plonger dans cette histoire palpitante. Fini l'attente, à vous de découvrir les dessous de ces conflits et de retrouver des personnages iconiques sur Disney+.

Pour rattraper nos voisins outre-Atlantique, Disney+ sort les 4 premiers épisodes de The Drop dès aujourd'hui. Vous pourrez ensuite suivre les 4 autres à un rythme hebdomadaire. Le rendez-vous est fixé chaque mercredi du mois d'octobre, aux alentours de 9 heures, jusqu'au grand final début novembre :

7 octobre : Épisodes 1 à 4

14 octobre : Épisode 5

21 octobre : Épisode 6

28 octobre : Épisode 7

4 novembre : Épisode 8