Disney+ sort le grand jeu cette semaine et ajoute l'une des meilleures séries de ces dernières années, une comédie exceptionnelle portée par une légende du cinéma hélas disparue.

Disney+ continue de mettre le paquet pour remplir son catalogue et se confronter à la concurrence que représentent Netflix et Prime Video notamment. En mars 2026, la plateforme a prévu d'ajouter plus de trente films et plusieurs séries. Les hostilités commencent cette semaine avec de gros films qui ont cartonné et certains même devenus cultes, mais aussi l'arrivée de deux séries récompensées et extrêmement appréciées.

Notez que l'on ajoute les sorties du 1er mars, oui c'était dimanche dernier et ça ne fait pas partie de la semaine en cours, on triche un peu.

Tous les films Disney+ de la semaine du 1er au 8 mars 2026

Le rythme des sorties est effréné chez Disney+ qui prévoit un film par jour tout au long du mois. Cette semaine on retrouvera du grand cinéma avec notamment le premier volume de Kill Bill, film cultissime de Quentin Tarantino avec Uma Thurman, plus charismatique que jamais dans le rôle d'une tueuse avide de vengeance. Graphique, jubilatoire et savamment mis en scène, Kill Bill est un concentré de bonnes idées qui offre une expérience cinématographique au-delà du simple divertissement. Le film a rencontré un très gros succès et reste une référence dans le genre. Cette semaine, c'est lui qui tire la couverture, même s'il y a d'autres grosses productions à venir sur Disney+ comme Le Chasseur et la Reine des glaces, ou encore Venom 2.

1er mars American Psycho

2 mars La Croisade

3 mars Drone

4 mars Un ticket pour l’espace

5 mars Go Fast

6 mars Kill Bill: Volume 1

7 mars Le Chasseur et la Reine des glaces

8 mars Venom 2



Toutes les séries de la semaine du 1er au 8 mars 2026

Disney+ met aussi les petits plats dans les grands du côté des séries et en ajoute une tout simplement exceptionnelle : Schitt's Creek. La série a décroché plusieurs dizaines de nominations lors de différentes cérémonies, un nombre historique de récompenses pour l'époque, et pourtant elle n'est que peu connue en France. Schitt's Creek nous fait suivre une famille américaine aisée qui va tout perdre du jour au lendemain et se retrouve contrainte de vivre avec ses propres moyens. Une série drôle et touchante, portée notamment par Eugene Levy, l'éternel papa de Jim dans American Pie, mais aussi son fils Dan Levy et la légendaire Catherine O'Hara qui nous a quittée tout récemment.