Découvrez les nouveautés à ne pas louper cette semaine sur Disney+. Au programme du 26 octobre au 1er novembre : avec la fin d'un anime culte, une nouvelle émission et du sport.

Découvrez les premières nouveautés à venir cette semaine sur Disney+. Avant de dévoiler le programme du mois prochain, la plateforme de SVOD a encore des choses en réserve pour vous dès le 26 octobre 2026. On vous donne tous les détails. Vous allez dire au revoir à Bleach, vous plonger dans l'ambiance mafieuse avec des célébrités et pouvoir suite la cérémonie du Ballon d'or.

Toutes les nouveautés de la semaine sur Disney+ du 26 octobre au 1er novembre ?

Plusieurs nouveautés viennent d'arriver sur Disney+ en ce 26 octobre 2026. Trois programmes vous attendent, dont l'une des cérémonies sportives les plus attendues de l'année. On compte aussi sur le final de Bleach Tousand-Year Blood War et une nouvelle téléralité :

26 OCTOBRE : Ballon d'or 2026 - cérémonie diffusée en direct Bleach: Thousand-Year Blood War - le final de l'anime The Mob - téléréalité avec des célébrités plongées dans l'ambiance de la mafia italienne



Cela dit, on doit bien préciser que le programme de la semaine n'est probablement pas tout à fait complet. Pourquoi cela ? Eh bien parce que Disney+ n'a pas encore dévoilé son line-up du mois de novembre. Il se pourrait donc que quelques films et/ou séries rejoignent le catalogue dès dimanche prochain.

Qui sera le meilleur joueur de foot de 2026 ? Le Ballon, c'est ce soir

Disney+ vous propose de suivre dès en direct la 70ᵉ cérémonie du Ballon d'or via l'accès à la chaîne L'Équipe. Pour la première fois, elle n'aura pas lieu à Paris mais à Londres, un choix fait pour rendre hommage à Stanley Matthews, le joueur anglais qui avait été le premier à recevoir ce trophée du meilleur joueur en 1956. Mais la question qui se pose vraiment, c'est qui succédera à Ousmane Dembélé pour cette édition 2026 ? Sans compte sur le Ballon d'or féminin et les trophées Kopa, Yachine et Johan Cruyff qui seront aussi remis ce soir. Rendez-vous ce lundi 26 octobre à 21 heures.

Bleach sort son dernier épisode sur Disney+

Dès aujourd'hui, le dernier épisode de Bleach est disponible sur Disney+. Nous seulement il marque la conclusion de Thousand-Year Blood War avec le final de l'arc The Calimity, mais aussi est surtout la fin de l'anime 22 ans après ses débuts au Japon. L'ultime affrontement entre Ichigo et Yhmach se jouera sur la plateforme de streaming dès 16h30. Après un mois d'attente pour que le studio offre à cet adieu toute la splendeur méritée, c'est un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans.

The Mob, la nouvelle téléréalité originale sur Disney+

Les producteurs de The Traitors lancent un nouveau concept de téléréalite avec The Mob. Douze célébrités sont réunies dans une villa en Italie pour une compétition qui les met au cœur de missions directement inspirées de films de mafia. L'idée est qu'à chaque victoire, elles remplissent une cagnotte pouvant atteindre un maximum de 250 000 $. Au casting on retrouve plusieurs personnalités issues d'autres téléréalités et concours nord-américains, comme Willam Belli (RuPaul's Drag Race), Joe Gorga (The Real Housewives of New Jersey) ou encore Bruno Tonioli (Dancing With the Stars). Le premier épisode est disponible dès aujourd'hui sur Disney+. Retrouvez la suite chaque semaine.