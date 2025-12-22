C’est une période très faste pour les plateformes en ce moment avec l’arrivée de Noël, et Disney+ en profite avec une belle sélection de films à voir ou à revoir.

La période de Noël est propice à la mise en avant de beaux films sur les plateformes. Disney+ profite justement des fêtes pour proposer une jolie sélection de films français, tous plus marquants les uns que les autres, avec notamment plusieurs longs-métrages devenus cultes.

Les films Disney+ du 22 au 28 décembre

Côté films, Disney+ propose le 22 décembre une belle sélection de longs-métrages français marquants. Le Grand Bleu, œuvre emblématique de Luc Besson, rejoint le catalogue aux côtés de Nikita, autre film culte du réalisateur. Deux titres qui ont marqué le cinéma français et qui offrent des ambiances très différentes, entre contemplation et thriller. Que l'on aime ou non Besson, difficile de renier les qualités des deux films.

La plateforme met aussi en avant des films plus intimistes et contemporains, avec Les Garçons et Guillaume, à table !, comédie acclamée portée par Guillaume Gallienne. À cela s’ajoutent Telle mère, telle fille et Un Heureux événement, deux films centrés sur les relations familiales, la maternité et les bouleversements du quotidien. Il y a vraiment de tout pour tout le monde. Voici tous les nouveaux films Disney+ de la semaine :

22/12 Le Grand Bleu Les Garçons et Guillaume, à table ! Nikita Telle mère, telle fille Un Heureux évènement



Du côté des Séries Disney+ on retrouve qui The Lowdown suit les aventures de Lee Raybon, interprété par Ethan Hawke, un journaliste amateur obsédé par la vérité. Installé à Tulsa, dans l’Oklahoma, Lee dirige une librairie de livres rares et, en parallèle, s’efforce d’exposer la corruption locale, même lorsque cela le met en danger.

La série se distingue par ses ambiances néo-noir et comédie dramatique, son intrigue complexe et son ton décalé, ainsi que par un casting étoilé comprenant notamment Keith David, Jeanne Tripplehorn et Kyle MacLachlan. Disponible à partir du 26 décembre 2025 sur Disney+, The Lowdown promet une immersion intense assez intéressante. Wait and see. Cela sort très bientôt.

26/12 The Lowdown



Source : Disney+