Disney+ comme beaucoup d'autres plateformes, tente de faire revenir des séries qui ont eu un succès fou il y a des décennies. Rien qu'en avril, la plateforme va accueillir une suite de Malcolm et une nouvelle saison de Scrubs. Des revivals qui capitalisent un max sur la nostalgie, mais il arrive parfois que la magie n'opère pas autant que prévu. C'est ce qu'il se passe avec cette série adorée des enfants et jeunes ados des années 2000, dont la résurrection l'a menée à une nouvelle fin prématurée.

C'est fini pour le revival sur Disney+ de cette série adorée des années 2000

Difficile en réalité de savoir exactement ce qui était prévu pour le revival de la série Les Sorciers de Waverly Place, mais la fin est maintenant actée. Après avoir cartonné dans les années 2000 et notamment permis au monde entier de découvrir la talentueuse Selena Gomez, la série est revenue il y a quelques temps sur Disney+ avec une suite qui devait relancer la machine. Il faut croire que toutes les bonnes choses ont une fin puisque si Les Sorciers de Waverly Place reviendront bien pour une troisième saison, malheureusement, ce sera bien la dernière.

Pour cette ultime saison, Selena Gomez rempilera en tant que guest star mais sera aussi réalisatrice du premier épisode. Le reste du casting sera également de retour notamment David Henrie, Janice LeAnn Brown (Billie), Mimi Gianopulos (Giada) ou encore Taylor Cola (Winter) et Max Matenko (Milo). La saison 3 sera diffusée prochainement sur Disney+ mais n'a pas encore de date de sortie pour le moment. On sait en revanche qu'elle sera très brève puisqu'elle ne comporterait visiblement que 4 épisodes d'après Variety. Juste de quoi clore une bonne fois les différentes intrigues et permettre à tout le monde de faire ses adieux.

Bande-annonce de la série Les Nouveaux Sorciers de Warvely Place disponible sur Disney+.

Source : Variety