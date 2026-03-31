Disney+ fait comme la concurrence et garnit son catalogue de nouveautés en capitalisant sur des valeurs sûres. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a ajouté récemment l'intégral de Schitt's Creek, une série comique récompensée à plusieurs reprises et carrément incontournable pour certains. Alors que la plateforme surfe actuellement sur le succès de la saison 2 de Daredevil, elle fait rempiler l'une des séries les plus appréciées du moment et la nouvelle saison est disponible dès maintenant sur Disney+.

Une série ultra appréciée revient sur Disney+

Les fans de science-fiction le connaissent surtout pour avoir campé le rôle du capitaine Malcolm Reynolds dans la série Firefly, et le film qui la conclut, Nathan Fillion est désormais une star du petit et grand écran. On l'a vu il y a peu chez DC dans le rôle d'un Green Lantern dans le film Superman, mais aussi dans la série Castle où il a donné la réplique à Stana Katic plusieurs années de suite. Il est maintenant à l'affiche d'une des séries les plus appréciées du moment sur Disney+, mais partout ailleurs également : Rookie, le flic de Los Angeles.

Fillion y campe un quadragénaire qui fait une reconversion dans la police de Los Angeles et finit par se faire une place dans sa brigade au fil des saisons. À la fois sérieuse et légère, la série est un carton depuis ses débuts en 2018, notamment grâce à sa galerie de personnages mais aussi à sa réalisation, souvent bien ficelée. Aujourd'hui, c'est la saison 7 qui débarque sur Disney+. La saison 8 est quant à elle actuellement en diffusion sur la chaîne ABC et la série a même été renouvelée pour une neuvième dont le tournage est en cours. Dans cette nouvelle saison, on retrouvera naturellement Nathan Fillion, mais aussi Melissa O'Neil (Lucy), Alyssa Diaz (Angela), Shawn Ashmore (Wesley) ou encore Richard T. Jones (Wade).

Bande-annonce de la saison 1 de The Rookie, le Flix de Los Angeles disponible sur Disney+

Source : Disney+