« Je suis la terreur qui corrige les erreurs ». 35 ans après avoir raccroché son masque, Myster Mask va officiellement reprendre du service. Disney+ a confirmé avoir commandé le reboot de Darkwing Duck, série culte des années 90 connue en France sous le nom de Myster Mask. Pas de date de sortie annoncée, mais Albert Colvert n’a pas fini de faire régner la justice dans Bourg-les-Canards.

Disney+ va signer le retour de Myster Mask après 34 ans

Bonne nouvelle pour les nostalgiques des dimanches matins passés devant le Disney Club. Lancée en France en 1992 sur TF1, la série de 91 épisodes suivait un citoyen parfaitement ordinaire, devenu un justicier masqué à la nuit tombée. Avec sa nouvelle série Disney+, le géant américain entend proposer une véritable suite directe dans laquelle Myster Mask serait resté prisonnier pendant 35 ans dans un monde parallèle où personne ne connaissait son existence. Duckie, une adolescente rebelle, le sortira alors de sa torpeur et l’aidera à retrouver ses vieux ennemis, comme Negaduck et Megavolt, ainsi que Morgana, Flagada Jones ou encore Poussinette.

Aux commandes du grand retour de cette série culte sur Disney+, Sean Tretta et Borja Pena Gorostegui qui seront accompagnés par Seth Rogen et son grand ami Evan Goldberg (SuperGrave). Rogen intégrera d’ailleurs le casting en tant que Flagada Jones, quand Lizzy Caplan (Cloverfield, Insaisissables) prêtera sa voix à Poussinette Canardstein. Mais un changement risque de faire claquer quelques becs. Jim Cummings ne reprendra pas son rôle historique. L’interprète américain de Myster Mask avait pourtant retrouvé le personnage dans La Bande à Picsou en 2017, il cédera finalement sa place à Mark Hamill (Star Wars, Batman Arkham). Un changement pour la série Disney+ qui fait couler beaucoup d’encre aux Etats-Unis, alors que nous attendons encore une annonce pour le casting français.

Car la version française de Myster Mask a toujours été à part. La série s’était adaptée au public en se forgeant une identité comique bien française, bourrée de jeux de mots et de références et portée par le trio Gérard Hernandez, Jean-Claude Donda ou encore Sophie Arthuys. Reste à savoir s’ils seront tous en mesure de reprendre leurs rôles.

Source : Disney+