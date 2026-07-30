Il est sur nos TV à chaque Noël et a marqué plusieurs générations. Et si Kevin McCallister reprenait enfin du service ? Presque 36 ans après la sortie de Maman, j’ai raté l’avion !, la comédie de Noël la plus culte de l’histoire de l’histoire du cinéma pourrait s’offrir une suite dans les années à venir. D’après les informations du média américain People, Disney étudierait actuellement la possibilité de faire un nouveau film avec Macaulay Culkin lui-même en tête d’affiche.

Maman, j'ai raté l'avion de retour sur Disney+ après 36 ans

Selon une source du magazine américain, ce nouveau Maman, j'ai raté l'avion ! n'en serait encore qu'à ses balbutiements. « Nous en sommes aux tout premiers stades. Ce n'est encore qu'une idée, mais Disney lui a pratiquement donné son feu vert », explique cette dernière. « Ils ont adoré l'idée de Macaulay et tout le monde veut voir ce projet aboutir ». Une information également corroborée par le journaliste Matt Belloni dans son podcast The Town.

En 2025, l’acteur avait en effet partagé sa propre vision pour un troisième film avec Kevin et il faut avouer que l’idée avait de quoi séduire. Kevin serait alors désormais père de famille, veuf ou divorcé, complètement débordé par son travail et peu présent pour son fils. Après avoir été enfermé dehors, il découvrirait alors que son enfant a piégé la maison pour l’empêcher de rentrer à nouveau.

Une idée pour le moins ingénieuse, qui permettrait de reprendre les mécaniques qui ont fait le succès du film en y apportant une touche émotionnelle bienvenue, qui aurait donc tapé dans l'œil de Disney. Pour l’heure, ni le géant américain ni l’acteur n’ont commenté cette rumeur. Cet éventuel retour de Kevin et de son entourage se ferait fatalement sans les parents de l’enfant, désormais devenu adulte. John Heard, qui incarnait son père, est décédé en 2017, tandis que Catherine O’Hara, inoubliable Kate McCallister, nous a quittés en janvier 2026.

Macaulay Culkin dans Maman, j'ai raté l'avion

Une licence qui n'a jamais retrouvé son succès

Disney avait d’ailleurs déjà tenté de relancer la licence sur sa plateforme de streaming avec Maman, j’ai raté l’avion (Ça recommence) en 2021, sans le casting original. Une tentative qui s’est soldée par un échec cuisant, le film ayant été aussi bien raillé par les public que la critique. Aucun des longs-métrages ayant succédé aux deux films avec Macaulay Culkin n’est parvenu à retrouver la même magie des originaux, devenus de véritables rituels des fêtes de fin d’année partout dans le monde. Avec un tel concept et le retour de son acteur emblématique, la firme américaine pourrait en tout cas tenir un carton de Noël potentiel entre ses mains. Reste maintenant à savoir si Disney franchira bien le pas et enclenchera la production.

Source : People, The Town