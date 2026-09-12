L’animation japonaise est à l’honneur sur Disney+ aujourd’hui avec l’arrivée d’un film salué par la critique, que l’on doit à un réalisateur connu pour son travail sur Digimon.

Pour les abonnés à Disney+, la semaine aura assurément été timide en termes de nouveautés sur la plateforme. En effet, alors que Netflix continue de s’imposer comme le meilleur élève dans sa catégorie et que Prime Video tente tant bien que mal de combler les trous en attendant ses futurs programmes à venir, le service de Disney se contente pour sa part du minimum syndical. Pour les fans d’animes et d’œuvres asiatiques, la semaine aura toutefois été un peu plus positive, et l’arrivée du film d’animation La Traversée du temps peut aujourd’hui en témoigner.

La Traversée du temps fait son arrivée sur Disney+

Réalisé par Mamoru Hosada, notamment réputé pour son travail sur des œuvres comme Digimon, Summer Wars ou encore le Château ambulant, ce film met en scène le personnage de Makoto, une lycéenne insouciante qui se découvre le pouvoir de voyager dans le temps. Un véritable don, donc, que La Traversée du temps traite toutefois sous un prisme bien particulier en révélant la façon dont celui-ci est susceptible de bouleverser une vie. Dès lors, la notion de choix, de regrets ou encore le poids du destin deviennent autant de thématiques abordées par le film.

Sorti en juillet 2006 au Japon, l’œuvre d’Hosada s’est ensuite exportée en France en 2007, avant d’arriver progressivement dans le reste du monde les années suivantes. Et bien que La Traversée du temps n’ait pas la carrure d’un grand succès au box-office, il a tout de même bénéficié de critiques très positives de la part du public, qui lui a attribué l’excellent score de 90% pour plus de 10 000 avis enregistrés sur Rotten Tomatoes. Ce qui est un très beau résultat pour une œuvre du genre, dont le succès repose davantage sur le bouche-à-oreille qu'autre chose.

Et les critiques du film aujourd’hui disponible sur Disney+ sont dans l’ensemble unanimes. Malgré une réalisation inégale et une échelle plutôt modeste, La Traversée du temps marque par la qualité de son écriture, notamment vis-à-vis des personnages, ainsi que pour l’atmosphère qui s’en dégage. De même, la musique est régulièrement citée comme l’un des points forts de l’œuvre, récompensée de plusieurs prix dans son pays d’origine. De quoi donner de très bonnes raisons de lui laisser sa chance si vous êtes amateurs d’animation japonaise, donc.

Source : Disney+