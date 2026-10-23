Disney+ travaillerait sur la suite d'une saga culte qui a fédéré énormément de fans à travers plusieurs décénnies d'existence et dont le dernier film remonte justement à 20 ans en arrière.

Vingt ans après le dernier volet, Disney+ se préparerait à rouvrir les portes d’Halloweentown. Selon plusieurs rapports, un nouveau film de la célèbre franchise serait en effet en début de développement, pensé à la fois pour Disney Channel et pour la plateforme SVOD aux grandes oreilles. Le timing n’a par ailleurs rien d’anodin : l’annonce intervient quelques jours après le 20e anniversaire de Return to Halloweentown, le dernier volet en date de la franchise.

Disney+ travaille sur Halloweentown 5 20 ans après le dernier film de la célèbre franchise

Le développement d'un cinquième film de la célèbre franchise, rapporté notamment par The Wrap ne sort pas de nulle part. Disney+ a en effet beaucoup à gagner de ce retour, puisque la saga y cumule à ce jour 160 millions d’heures visionnées dans le monde, et le film original figurait parmi les dix films d’Halloween les plus regardés en octobre dernier.

Le nouveau film développé par Disney+, qui ne dispose toutefois pas encore de date de sortie, rejoindrait ainsi la collection Halloween de la firme aux grandes oreilles aux côtés de Hocus Pocus, Twitches et L’Étrange Noël de Monsieur Jack, catalogue saisonnier que la plateforme met en avant chaque automne pour accompagner les célébrations d'Halloween, un moment toujours aussi populaire aujourd'hui, qui rassemble toujours son lot de spectateurs.

Qu'attendre de ce cinquième volet ?

Côté création, le scénario de ce Halloweentown 5 en développement chez Disney+ serait confié à Lily Houghton et Ryan Koehn, à partir des personnages imaginés par Paul Bernbaum, auteur du premier film en 1998, mais nous n'avons donc aucune intrigue à l'heure actuelle. Les scénaristes en lice s'avèrent toutefois compétents, Houghton ayant signé Forbidden Fruits, et Koehn ayant écrit pour Gossip Girl. Prudence toutefois : ce cinquième film ne sera diffusé sur Disney Channel et Disney+ que s’il obtient le feu vert.

Reste par ailleurs la question qui agite les fans : qui incarnera Marnie Piper dans ce nouveau film développé par Disney+ ? On ignore si Kimberly J. Brown, Sara Paxton ou d’autres membres de la distribution d’origine reviendront. Brown, héroïne des trois premiers films, s’est montrée enthousiaste ; Billie Lourd, petite-fille de Debbie Reynolds (la grand-mère Aggie de la saga), serait elle aussi intéressée par de futurs projets.

Source : The Wrap