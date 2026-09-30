L’une des meilleures séries comiques et l'un des meilleurs sitcoms du moment revient enfin avec une seconde saison maintenant disponible sur Disney+, depuis ce 30 septembre 2026.

Les amateurs de sitcoms vont enfin retrouver l’une des séries comiques les plus fraîches de ces dernières années. Adults fait son grand retour sur Disney+ avec sa seconde saison. Après une première vague d’épisodes qui a particulièrement conquis les spectateurs, il est enfin temps de retrouver les cinq jeunes colocataires new-yorkais pour une salve de galères, de décisions douteuses et, surtout, de situations absurdes qui nous décrochent un sourire.

La saison 2 d'Adults disponible dès maintenant sur Disney+

Créée par Ben Kronengold et Rebecca Shaw, la série suit Samir (Malik Elassal), Billie (Lucy Freyer), Paul Baker (Jack Innanen), Issa (Amita Rao) et Anton (Owen Thiele), cinq amis qui partagent une maison d’enfance. Rapidement, les débuts professionnels chaotiques, les histoires d’amour, les problèmes familiaux et les amitiés parfois compliquées rythment leur quotidien. La série, maintenant disponible sur Disney+, traite de ce passage à la vie adulte, souvent chaotique, ponctué de moments où l'on ne sait pas vraiment comment s’y prendre, avec un humour qui fait souvent mouche. La saison 2 d’Adults, composée de 8 épisodes, suit à nouveau les cinq colocataires alors qu’ils tentent une nouvelle fois de naviguer entre leurs ambitions, la réalité du monde du travail et leur désir de changement.

Qui sera dans la saison 2 d'Adults ?

Heureusement la petite troupe pourra compter sur plusieurs invités de marque. La saison 2 d’Adults accueillera en effet encore plus de guest stars que la précédente, notamment avec :

Susie EssmanSusie Essman (Larry et son nombril)

Raven-Symoné (Phénomène Raven)

Gaten Matarazzo (Stranger Things)

Isaac Powell (American Horror Story)

Ben Marshall (Saturday Night Live)

Zosia Mamet (Girls)

Tout ce petit monde est donc à retrouver dès maintenant sur Disney+.

Est-ce qu'une saison 3 d'Adults est prévue ?

A ce jour, FX, qui diffuse la série aux États-Unis, n’a pas encore confirmé une troisième saison pour Adults. La chaîne avait d’ailleurs mis un certain temps à commander la saison 2 d’Adults. Au vu du succès du sitcom, considéré comme l’un des plus frais par les nouvelles générations, il y a de grandes chances pour que la série obtienne une troisième saison. Si tel est le cas, le rendez-vous sera encore donné sur Disney+ en France.