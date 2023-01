L'année dernière nous pouvions apprendre l'existence de Disney Lorcana, un projet qui est né d'un partenariat entre Ravensburger et Disney ayant pour but de sortir un jeu de cartes sur table. L'objectif est un peu de proposer aux fans de l'entreprise de Mickey une sorte de Magic The Gathering à la sauce Disney. Dans Lorcana : The First Chapter, les joueuses et joueurs incarneront donc le rôle d’illuminateurs, donnant vie aux personnages classiques de Disney pour combattre.

Magic à la sauce Disney

On peut apprendre grâce à nos confrères de chez IGN que Disney Lorcana sortira aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne à partir du mois d'août 2023. Pour mémoire, les sept premières cartes présentent Cruella (les 101 Dalmatien), Elsa (La Reine des Neiges), Capitaine Crochet (Peter Pan), Maléfique, sous forme de dragon (La Belle au bois dormant), Robin des Bois et Stitch (Lilo et Stitch).

Un beau jeu de cartes en perspective.

Au lancement nous aurons le droit à plus de 200 cartes de jeu et il y aura trois decks de démarrage différents disponibles, chacun avec une liste de 60 cartes. Contrairement aux autres jeux du genre, les Starter Decks comprendront également un Booster Pack avec 12 cartes aléatoires.

De magnifiques illustrations au programme @Disney @IGN

Ryan Milerda, designer responsable de Disney Lorcana explique :

Nous savons que les joueurs et la communauté sont les éléments les plus importants d'un jeu de cartes à collectionner Nous travaillons en partenariat avec des magasins de jeux et de jouets pour héberger nos programmes de jeux, car ils rassemblent les gens pour apprendre, jouer, échanger et aider à accueillir de nouveaux membres dans la communauté.

La bonne nouvelle c'est que au lancement, Disney Lorcana sera disponible en français. De quoi faire plaisir à l'enfant qui sommeil en nous.