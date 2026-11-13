Au milieu d'un programme film très chargé en novembre 2026, Disney+ accueille l'une de ses plus grosses sorties datant de ce début d'année dans les salles obscures.

Disney+ n’est pas seulement la maison de Pixar, Marvel et Star Wars : la plateforme accueille aussi régulièrement des productions plus adultes issues de 20th Century Studios. C’est précisément le cas aujourd’hui avec l’arrivée de Send Help, le nouveau film de Sam Raimi (Spider-Man, Evil Dead). Ce thriller de survie porté par Rachel McAdams et Dylan O’Brien est ainsi disponible dès maintenant chez nous sur la plateforme aux grandes oreilles.

Le film Send Help de Sam Raimi disponible sur Disney+ depuis ce 13 novembre 2026

Bonne nouvelle pour les plus impatients : Send Help est d'ores et déjà disponible sur Disney+. Le film dure environ 1h53, et dispose d'une classification 16+, en proposant audiodescription et sous-titres dans plusieurs pays européens.

Avant d'arriver sur Disney+, il est auparavant sorti au cinéma aux États-Unis le vendredi 30 janvier. En France, il est arrivé dans les salles en février et a notamment ouvert un grand festival consacré au cinéma fantastique. L’accueil critique a été particulièrement chaleureux : Send Help affiche 93 % de critiques positives sur Rotten Tomatoes et 87 % côté public, la prestation de Rachel McAdams étant saluée comme l’une des meilleures de sa carrière.

Derrière la caméra de ce film désormais disponible sur Disney+, on retrouve du beau monde en plus de Sam Raimi. Le scénario provient de Damian Shannon et Mark Swift, tandis que la bande originale est à attribuer par Danny Elfman, collaborateur de longue date de Sam Raimi. La photographie de Bill Pope a également fait des merveilles pour ses images saisissantes.

De quoi parle le film Send Help ?

Send Help, qui garnit donc le programme film de ce mois de novembre 2026 sur Disney+, raconte l’histoire de deux collègues de bureau que tout oppose. Linda Liddle, incarnée par Rachel McAdams, est une experte en comptabilité et en stratégie qui espère devenir vice-présidente de son entreprise, un poste promis par le PDG. Mais celui-ci décède et c’est son fils Bradley (Dylan O’Brien) qui prend sa place. Lorsque leur avion s’écrase, les survivants se retrouvent seuls sur une île déserte, et les rapports de force s’inversent rapidement.

Sur l’île, les deux rescapés doivent dépasser leurs rancœurs pour survivre, avant que la situation ne tourne au duel d’ingéniosité et de volonté. Car pendant que Bradley se montre incapable de régler les problèmes les plus élémentaires, Linda met à profit tout ce qu’elle a appris au fil des années en regardant tutoriels et émissions de survie.

Le ton de ce film désormais visionnable sur Disney+ porte la marque typique de Sam Raimi : le cinéaste y mélange l’angoisse et un humour noir mordant, transformant la lutte pour la survie en mécanique implacable. Voyez-y un croisement entre Seul au monde, Sans filtre et Misery, la satire du monde de l’entreprise en prime.

En plus de Rachel McAdams et Dylan O’Brien, le casting de Send Help comprend notamment :

Edyll Ismail (La Brea)

Dennis Haysbert (Loin du paradis)

Xavier Samuel (Elvis)

Chris Pang (Crazy Rich Asians)

Thaneth Warakulnukroh et Emma Raimi

Source : Disney+