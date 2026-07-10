Plus de 20 ans après avoir marqué toute une génération biberonnée à Disney Channel, les Cheetah Girls s’apprêtent à faire leur grand retour. Raven Symoné, tête d’affiche des précédents films, laissait entendre depuis quelques mois que quelque chose se tramait, c’est désormais officiel. Disney sort les griffes et a officiellement donné son feu vert à un cinquième film, qui sera naturellement diffusé sur Disney Channel, puis sur Disney+.

Qui sont les nouvelles Cheetah Girls ?

Disney a ainsi annoncé l’arrivée prochaine de The Cheetah Girls : Next Gen, cinquième téléfilm adapté du roman éponyme, dont l’adaptation sur Disney Channel a marqué les esprits de nombreuses adolescentes, qui chantent encore aujourd’hui leurs chansons iconiques. Les fans retrouveront donc plusieurs visages emblématiques de la franchise dont Raven Symoné, qui reprendra son rôle de Galleria, Adrienne Bailon retrouvera Chanel, tandis que Lynn Whitfield et Lori Alter feront également leur retour dans les rôles des mamans : Dorothea et Juanita. Dorinda, autre membre du groupe phare de la saga de Disney Channel, sera toujours campée par Sabrina Bryan, mais sera réduite à un caméo. En revanche, la dernière Cheetah Girls sera absente. Sans doute en raison des conflits avec d’autres actrices, Kiely Williams, qui incarnait Aqua, ne participera pas à cette nouvelle aventure.

Nouvelle aventure qui mettra surtout en vedette un nouveau quatuor composé de Leah Sava’ Jeffries (Percy Jackson et les Olympiens de Disney+), qui interprètera Faith, la fille de Galleria ; Carmen Sanchez (Electric Bloom) incarnera Dior, la soeur de Chanel (ça ne s’invente pas) ; tandis que Kaileen Chang et Sophie Lennon rejoignent le casting en tant que Ruby et Brooklyn. L’histoire de Cheetah Girls Next Gen suivra Galleria, Chanel ainsi que Faith et son groupe lors d’un voyage en Afrique pour participer à une mission de bénévolat dans une réserve animalière. Au fil de leur voyage, les adolescentes devront monter sur scène pour devenir la nouvelle génération des Cheetah Girls.

Le retour d'un des plus grands succès de Disney Channel

Aux commandes de ce Cheetah Girls 5, on retrouvera Debra Martin Chase, productrice des trois premiers films, ainsi que Raven en tant que productrice exécutive. La réalisation est confiée à Bille Woodruff, le scénario à Kara Holden, Sarah Watson et Deborah Swisher, et la chorégraphie à Kyle Hanagami. Pour Ayo Davis, présidente de Disney Kids & Family, ce nouveau film entend prolonger l’héritage de la saga. « The Cheetah Girls a toujours été une histoire d’amitié, de musique et d’anticipation des jeunes à travers leurs propres voix. Cet état d’esprit a profondément marqué une génération de fans et continue de résonner aujourd’hui. Cette nouvelle équipe nous permettra de transmettre cet héritage à une nouvelle génération. », a-t-elle expliqué.

Lors de sa diffusion en 2003, The Cheetah Girls est devenu l’un des plus grands succès de l’histoire de Disney Channel. Le premier film avait réalisé des records d’audience pour la chaîne, prolongés par ses deux suites. Cela avait notamment ouvert la voie à d’autres phénomènes comme High School Musical ou encore Camp Rock.

Source : Disney