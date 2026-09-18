Ce 18 septembre 2026, la plateforme SVOD aux grandes oreilles Disney+ accueille dans son catalogue un énorme film qui a assuré le spectacle au cinéma et au box-office.

En ce mois de septembre 2026, Disney+ a ajouté de nombreux films à son catalogue. Mais le plus gros morceau est probablement l'arrivage de ce 18 septembre 2026, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que d'Avatar 3 De Feu et Cendres, qui a malgré quelques déceptions pour de nombreux spectateurs fait de très gros chiffres au bo-offixe en son temps, et qui fait donc désormais partie du catalogue de la plateforme SVOD de Mickey.

Avatar 3 disponible dès ce 18 septembre 2026 sur Disney+

Troisième film de la saga cinématographique grand spectacle et à très gros budget de James Cameron, Avatar 3: De Feu et de Cendres rejoint donc ce 18 septembre 2026 le catalogue des films que propose Disney+ à ses abonnés. Il passe ainsi à une nouvelle phase de son exploitation après avoir fait un joli carton au box-office, avec plus de 1,4 milliard de recettes. Ce n'est certes pas au niveau des 2,9 milliards du premier, mais cela reste tout de même une grosse performance dont peu dans l'industrie du cinéma peuvent se targuer.

Les abonnés de Disney+ pourront donc quoi qu'il en soit (re)découvrir ce troisième épisode de la saga de Jake Sully (Sam Worthington) et des Na'vi, espèce native de la planète Pandora. Dans De Feu et de Cendres, comme son nom l'indique, Jake et sa famille se retrouvent à nouveau dans une mauvaise passe, alors que le clan Mangkwan un brin pyromane mené par la dangereuse Varang (Oona Chaplin) s'allie avec le colonel Quaritch (Stephen Lang)pour pourchasser nos héros.

Si ce troisième épisode se montre une fois encore assez convenu dans son écriture, il compense par ce que la saga sait faire de mieux : nous offrir un spectacle qui en met plein les yeux, avec une expérience véritablement pensée pour le cinéma. S'il va perdre un peu de son charme au format SVOD via Disney+, il devrait tout de même offrir un bon divertissement, d'une durée par ailleurs conséquente de 197 minutes.

Source : Disney+