En attendant de connaître en détail le programme de la plateforme SVOD Disney+ pour ce mois de septembre 2026 et les suivants, on sait d'ores et déjà qu'un projet visant à redonner vie à la série d'animation culte Gargoyles, mais cette fois au format live-action, ne verra finalement pas le jour, en témoigne une récente interview du co-créateur original, Greg Weisman.

Le reboot live-action de Gargoyles finalement annulé par Disney+

Le projet de reboot en live-action de la série d'animation Gargoyles, programme phare du milieu des années 90, qui mettait en scène des gargouilles prenant vie la nuit et se retransformant en pierre le jour, ne verra donc justement pas le jour sur Disney+. Pour rappel, nous avions entendu parler de ce projet de créer une nouvelle version qu'une nouvelle version en prises de vues réelles en 2023. Pour le chapeauter, Gary Dauberman (scénariste d'Annabelle) et la société Atomic Monster de James Wan étaient aux manettes et le reboot en phase de développement initial sur la plateforme de streaming, qui devait se centrer sur Goliath, le personnage principal de la série originale.

Avance rapide jusqu'à 2026, alors que Greg Weisman, co-créateur de la série originale, a déclaré à Comics Online que Disney+ a finalement décidé d'annuler ce projet de reboot live-action de la série Gargoyles. « Eh bien, s'agissant du reboot live-ation… Atomic Monster détenait la licence pour développer une telle adaptation de Gargoyles pour Disney+, mais c'est mort », a répondu Weisman auprès de ComicsOnline.

Un possible retour de Gargoyles sous forme de série d'animation à prévoir ?

Si le projet de reboot par Disney+ de Gargoyles en live-action n'aura finalement pas lieu d'être, qu'est-il de remettre au goût du jour la série dans le même format qui a fait son succès dans les années 90, à savoir en animation ? Malheureusement, Weisman n'avait guère plus d'information à ce sujet pour passer la pommade aux fans. « Je n'ai aucune idée à propos d'un projet de série d'animation, mais ils n'ont en tout cas pas prévu pour l'instant de faire une adaptation en live-action », a-t-il ajouté.

Pour l'heure, il faut donc faire le deuil d'un retour en grâce de Gargoyles sur Disney+, à moins qu'un projet de reboot sous forme de série d'animation fasse son apparition à l'avenir, bien qu'une telle chose risque en l'état d'être bien compromise.

Source : ComicsOnline