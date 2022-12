Comme nous l'évoquions au sein de cette news, le projet Batman Beyond qui avait pour objectif de mettre en vedette un Batman plus âgé, incarné par Michael Keaton en personne, semble avoir été annulé. Si l'information provenait déjà du très sérieux journal The Wrap, voilà maintenant que The Hollywood Reporter vient aussi y mettre son grain de sel.

LA romance que les fans voulaient dans Batman Beyond

Ainsi donc, le film Batman Beyond avait pour objectif de ressusciter le romance entre le Batman de Michael Keaton et Catwoman (sans vraiment savoir si Michelle Pfeiffer serait de retour ou non).

Le film annulé "BATMAN BEYOND" aurait inclus une romance entre le Batman de Michael Keaton et la Catwoman de Michelle Pfieffer.

Visiblement Christina Hodson, la scénariste de Birds of Prey , Batgirl et The Flash , a présenté "avec succès" le film Batman Beyond à Warner Bros. Pictures. The Hollywood Reporter note même également que les dirigeants de Warner étaient enthousiasmés par le scénario jusqu'à ce qu'on lui dise d'arrêter deux semaines après que Gunn et Safran aient pris le contrôle de DC Studios. Bref une sale histoire qui est tout de même bien triste surtout quand on sait à quel point les spectateurs ont de la tendresse pour l'univers de Batman qui fut instauré par Tim Burton.

Auriez-vous aimé revoir Keaton revenir dans le rôle de Batman mais aussi et surtout dans le même ordre d'idée l'actrice Michelle Pfieffer dans le rôle de Catwoman ?