Bonne nouvelle pour les amateurs de super-héros. Daredevil: Born Again n’est pas près de tirer sa révérence. Marvel a fait une annonce très attendue qui devrait largement rassurer les fans de la saga et de son héros. Comme quoi, il suffisait d'être patient.

Une confirmation attendue pour Daredevil

C’est Brad Winderbaum, responsable du streaming et des séries chez Marvel Studios, qui a levé le doute. Dans une interview, il a expliqué que la saison 3 de Daredevil était déjà validée et que le tournage commencerait en 2026. Une annonce claire, après plusieurs semaines de flottement.

Il faut dire que la confusion régnait. Charlie Cox, l’interprète de Matt Murdock, avait laissé entendre que la saison 2 de Daredevil serait la dernière. Puis Vincent D’Onofrio, alias Kingpin, avait nuancé en parlant d’une suite possible. Désormais, les fans savent à quoi s’en tenir.

Un parcours compliqué

Depuis son annonce, Daredevil: Born Again a connu un développement chaotique. Au départ, la série devait être un reboot total de la version culte diffusée sur Netflix. Mais après des retours tièdes sur les premiers épisodes, Marvel a changé son fusil d’épaule.

Le projet a été remanié en profondeur. Un nouveau pilote et une nouvelle fin ont été écrits, afin de rapprocher l’ambiance de celle que les spectateurs aimaient sur Netflix. Une décision qui semble déjà porter ses fruits, puisque les acteurs comme les fans se disent plus confiants pour Daredevil.

Avant cette troisième saison, les spectateurs découvriront la saison 2, attendue début 2026. Ce sera la première à être conçue dans cette nouvelle logique. Les fans espèrent y retrouver plus de cohérence, mais aussi des visages familiers comme Karen Page (Deborah Ann Woll) et Bullseye (Wilson Bethel). Si cette deuxième saison réussit son pari, elle servira de tremplin idéal pour la suite. Daredevil pourrait alors reprendre pleinement sa place parmi les séries les plus appréciées du MCU.

