Rien ne semble pouvoir arrêter le phénomène Cyberpunk 2077. Après le succès du jeu, qui attend une suite pour la fin de cette décennie sur PC et consoles, les projets annexes se multiplient. Dans la foulée, ses petits font eux-mêmes des petits. C'est le cas notamment de la série d'animation Edgerunners qui voit son histoire se prolonger dans un projet inattendu qui devrait en hyper plus d'un.

Cyberpunk Edgerunners revient

Au-delà du jeu de CD Projekt, c'est son adaptation animée qui attire toute l'attention ces derniers temps. Cyberpunk Edgerunners multiplie en effet les projets tous plus inattendus les uns que les autres. Ainsi, alors que nous vous parlions d'entrée au roster des jeux Guilty Gear Strive et Wuthering Waves, c'est une création originale qui se dévoile maintenant davantage.

En décembre dernier, la nouvelle a surpris tout le monde : Cyberpunk Edgerunners va avoir droit à un manga préquel. Sous-titré « Madness », il se concentrera sur l'histoire de Rebecca et son frère Pilar à Night City. Le premier chapitre est d'ores et déjà disponible en ligne sur les plateformes numériques, si vous souhaitez avoir un aperçu de l'histoire de Bartosz Sztybor, qui scénarise également la série Netflix, sous le trait d'ASANO.

Une autre opportunité de lire ce premier chapitre, en physique cette fois, vient d'être annoncée. Cet extrait du premier tome de Cyberpunk Edgerunners Madness sera distribué lors de deux grands rassemblements : l'Anime Expo de Los Angeles, du 3 au 6 juillet, et la Comic Con de San Diego, du 24 au 27 juillet.

Les plus patients pourront autrement attendre jusqu'à l'automne prochain pour mettre la main sur ce premier tome. Le manga Cyberpunk Edgerunners Madness doit en effet sortir le 29 octobre 2025 chez Panini. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes dans les librairies spécialisées et chez les principaux revendeurs.

© Bartosz Sztybor et Asano / CD Projket S. A.

De quoi parlera le manga Edgerunners Madness ?

Le manga Cyberpunk Edgerunners Madness nous replongera avec une certaine dose d'humour à Night City. Ce sera l'occasion pour les fans de découvrir en profondeur la fratrie formée par Rebecca et Pilar, avec des idées qui n'avaient pas pu être exploitées dans la série Netflix à l'époque :

Rebecca grandit avec son grand frère Pilar alors qu'ils poursuivent leur rêve commun de devenir des edgerunners légendaires comme leur père. Dans la mégalopole de Night City, où l'obsession de la technologie, de la violence et du pouvoir est omniprésente, ils luttent, souffrent et sèment le chaos partout où ils vont ! Alors qu'ils vaquent à leurs occupations quotidiennes, un homme mystérieux apparaît devant eux, changeant la trajectoire de leur avenir. Dans ce manga, préquel de Cyberpunk : Edgerunners, les vies de Rebecca et Pilar sont pleines de folie tandis qu'elles se précipitent à travers Night City pour faire leurs preuves en tant qu'edgerunners !