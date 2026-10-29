Alors que Cyberpunk Edgerunners 2 a tout récemment rejoint le catalogue de Netflix, CD Projekt RED est revenu dans le cadre d'un stream sur le processus créatif derrière cette adaptation très populaire de Cyberpunk 2077, qui n'a visiblement pas froid aux yeux pour explorer des pistes parfois périlleuses pour raconter de nouvelles histoires. Parmi les idées les plus folles, il était même ni plus ni moins question de détruire Night City, une ville majeure dans l'univers, et malgré sa volonté de refuser le moins de propositions possibles, le studio polonais a dû calmer les ardeurs des créateurs de la série d'animation.

Pourquoi Cyberpunk Edgerunners n'a pas pu aller au bout de ses plus folles idées ?

Dans un récent stream organisé par CD Projekt RED, Bartosz Sztybor, créateur de Cyberpunk Edgerunners et Saya Elder, productrice exécutive de la série, ont discuté de la dernière saison en date, et plus globalement du lore de l'univers dont l'adaptation de Studio TRIGGER et Cyberpunk 2077 s'inspirent, et ce qui est canon dans ces deux représentations futuristes du célèbre jeu de rôle de Mike Pondsmith.

Sztybor et Elder ont notamment déclaré : « Il arrive que Studio TRIGGER nous propose une idée pour Cyberpunk Edgerunners et que nous répondions : "Non, je pense que cela contredit le lore". Nous nous efforçons vraiment de ne pas rejeter les idées. Nous essayons d'adopter une approche du type "Oui, et…". Mais beaucoup d'idées sont très difficiles à intégrer au lore original ».

Parmi les idées les plus folles des animateurs que Sztybor a dû plusieurs fois rejeter concernant Cyberpunk Edgerunners était l'apparente et récurrente envie de Studio TRIGGER de raser Night City jusqu'au sol, alors que la « règle d'or » dicte que ce n'est pas possible. « Avec eux, c'est toujours la même chose : "Est-ce qu'on peut détruire Arasaka et Night City ?" Pour Edgerunners 2, rebelote. Dès la première semaine de travail, la question était : "Alors, est-ce qu'on peut détruire Night City et Arasaka maintenant ?" ».

Un changement d'avis potentiel pour une éventuelle troisième saison ?

Pour l'heure, tout porte à croire que Cyberpunk Edgerunners va devoir se contenter de deux saisons. Même si ses créateurs ne rejettent pas complètement l'idée de produire un Edgerunners 3, il faut pour cela « l'histoire et le réalisateur parfaits », comme l'a expliqué Sztybor auparavant, et il pourrait encore se passer trois ans sans qu'on ait droit à une troisième saison.

À ce moment-là, il se pourrait que Cyberpunk 2 soit déjà sorti ou sur le point de sortir. Selon quelques bruits de couloir, il se pourrait que cette suite ne se déroule pas à Night City, mais dans une autre ville. Est-ce que Studio TRIGGER aura alors l'excuse parfaite pour faire exploser Night City ? L'avenir nous le dira.

Source : Cyberpunk 2077 sur YouTube