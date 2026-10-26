Juste après la seconde saison, l'arrivée d'un Cyberpunk Edgerunners 3 pose déjà question, mais la réponse risque de décevoir les fans qui souhaitaient voir une suite à la série d'animation populaire.

Comme la première saison sortie trois ans plus tôt, Cyberpunk Edgerunners 2 a fait forte impression depuis sa sortie sur Netflix dans l'intégralité de ses 10 épisodes le 20 octobre dernier. À tel point que des fans ont appelé de leurs vœux une troisième saison. Mais comme celle-ci, Bartosz Sztybor, son créateur, préfère être prudents et ne pas promettre la lune, en disant tout net ne pas vouloir presser les choses pour trouver « une histoire parfaite », sans assurer de manière catégorique qu'il en existe à l'heure actuelle.

Cyberpunk Edgerunners 2 pour bientôt ? Pas selon son créateur

Du fait de son caractère anthologique, une saison étant majoritairement indépendante l'une de l'autre, à l'exception de quelques liens scénaristiques, le processus créatif de Cyberpunk Edgerunners est par essence moins évident qu'une série classique avec une histoire commune sur plusieurs saisons. D'où les 3 ans qui ont séparé les sorties de la première et de la seconde saison. Une semaine après la sortie de Cyberpunk Edgerunners 2, certains fans en manque de leur dose d'implant façon Studio TRIGGER en redemandent toutefois encore.

Dans une interview auprès de ComicBook, Bartosz Sztybor, créateur de Cyberpunk Edgerunners, a toutefois dû tempérer les attentes des fans, sans toutefois complètement les décevoir. « Il y a beaucoup d’histoires à raconter à Night City et au-delà, alors, qui sait ? Mais je pense que, dans son approche, CD Projekt RED a toujours besoin d'une histoire parfaite et d'un réalisateur, artiste ou studio parfait qui sera capable de donner vie à cette histoire », a-t-il déclaré.

Si Cyberpunk Edgerunners 3 il y a, il faut donc se préparer mentalement à une nouvelle attente de plusieurs années. « Si les planètes s'alignent et que nous parvenons à créer à nouveau quelque chose de qualité, alors oui. Mais s'il n'y a pas d'histoire idéale, ni de réalisateur ou réalisatrice doté(e) d'une voix unique, alors peut-être qu'il n'y aura que deux saisons de Cyberpunk Edgerunners ».

© CD Projekt RED/Studio TRIGGER/Netflix

Un début de troisième saison malgré tout à l'étude ?

Malgré la déclaration prudente de son créateur, difficile de ne pas penser que CD Projekt RED réfléchit déjà à une nouvelle saison de Cyberpunk Edgerunners, compte tenu de sa popularité et de la volonté du studio d'étoffer l'univers du jeu Cyberpunk 2077 dont il s'inspire, notamment avec une suite.

À ce propos, le compte X.com officiel de la série a récemment partagé un sondage communautaire où des fans pouvaient soumettre des idées, dessins et photos sur le thème de « La prochaine Légende Edgerunners », avec le message « Leshistoires de Night City sont loin d'être terminées ».

Même s'il faudra certainement faire preuve de patience, les œuvres dérivées comme Cyberpunk Edgerunners ne risquent donc pas de s'arrêter de sitôt tant que des esprits créatifs ont envie de raconter des histoires, et des fans de les découvrir.

Sources : ComicBook ; Cyberpunk Edgerunners sur X.com