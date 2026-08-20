et automne 2026 s'annonce riche en nouveautés pour les fans de Cyberpunk Edgerunners, la série animée d'adaptation de Cyberpunk 2077 par CD Projekt RED en partenariat avec Studio Trigger et Netflix. Non seulement la saison 2 avec un tout nouveau chapitre et casting de personnages arrivera justement sur la plateforme SVOD au N rouge, mais cela marquera également la sortie de Hunted, un jeu de plateau qui avait rassemblé le colossal pactole de 15 millions de dollars via sa campagne de financement participative. En attendant son arrivée, son éditeur No Loading Games fait saliver les fans avec une vidéo de présentation officielle.

Cyberpunk Edgerunners Hunted s'offre une vidéo de présentation officielle complète

Pour rappel, Cyberpunk Edgerunners Hunted est un jeu de plateau qui entend proposer des parties très rapides, durant jusqu'à un maximum de 25 minutes, où les joueurs incarnent des Edgerunners tentant d'échapper au gang Maelstrom, à la police de Newport Beach (NCPD) et au redoutable Adam Smasher. Il peut par ailleurs se jouer en solo ou jusqu'à quatre joueurs en coopération et entend mettre à l'épreuve la stratégie et les compétences de survie des joueurs, dans la même veine que le final déchirant de l'anime original sorti sur Netflix.

No Loading Games, l'éditeur de Cyberpunk Edgerunners Hunted, nous résume tout cela et dévoile ce qu'il y a dans la boîte du jeu grâce à la vidéo de présentation complète ci-dessous. On peut ainsi y voir la forme que prend le plateau lors d'une partie, les Edgerunners jouables qui comptent notamment David, Lucy ou encore Rebecca, qui feront notamment face au terrifiant Adam Smasher pour leur mettre des bâtons dans les circuits, de même qu'une certaine emphase sur un temps imparti sous la forme d'un sablier pour accentuer la pression.

Des précommandes déjà ouvertes en France en attendant sa sortie courant automne 2026

Cyberpunk Edgerunners Hunted prévoit de sortir dans le courant de l'automne 2026, et potentiellement plus précisément à l'horizon de septembre 2026, y compris dans une version française. Chez nous, la boîte de base coûtera par ailleurs 47,99 euros, et un pack de figurines sera vendu séparément au prix de 24,99 euros. À noter que précommander le jeu permettra d'obtenir une autre boîte offerte, à condition de prendre les deux dans la même langue.

Source : NoLoadingGames sur YouTube