Les participants à l'Anime Expo 2026 ont eu la chance de voir l'épisode pilote de Cyberpunk Edgerunners 2 en avance, avec des premiers avis particulièrement élogieux.

Si le public devra attendre cet automne 2026 pour voir Cyberpunk Edgerunners 2 sur Netflix, certains ont donc eu le privilège d'en voir le premier épisode qui a eu droit à une diffusion en avant-première durant l'Anime Expo 2026. Alors que la première saison avait reçu un accueil critique et commercial qui n'a clairement pas à rougir d'autres chefs d'œuvre du genre comme Arcane, également sur Netflix, il faut visiblement s'attendre à une nouvelle histoire d'aussi bonne facture, voire peut-être encore meilleure.

On prend une nouvelle bande et on fait encore mieux avec Cyberpunk Edgerunners 2 ?

Quatre ans plus tôt, la première saison de Cyberpunk Edgerunners, animée par Studio Trigger, narrée par CD Projekt RED pour une diffusion sur Netflix, avait soufflé son monde par la brutalité de Night City pour David et sa bande. La prochaine saison à venir cet automne, avec un tout nouveau casting et une histoire inédite, ne devrait a priori pas faire exception et nous dépeindre un univers impitoyable et tragique, comme il est de coutume dans une œuvre cyberpunk, a fortiori dans une extension du RPG dystopique de CD Projekt qu'est Cyberpunk 2077.

Mais, d'après les premiers avis du premier épisode de Cyberpunk Edgerunners 2, il faudra semble-t-il s'attendre à une approche plus psychologique et moins portée sur l'action explosive, bien qu'il y'en aura forcément au fil des épisodes. De même, cette nouvelle saison va profiter de son nouveau casting pour aborder d'autres sujets, comme la famille et la mémoire, notamment représentés par la relation entre Weak, le vétéran dépourvu de chrome, et Talia, la mercenaire du gang des Maelstrom.

Bartosz Sztybor, scénariste de Cyberpunk Edgerunners 2, était également présent lors de la diffusion en avant-première de ce premier épisode à l'Anime Expo 2026. Il a présenté cette nouvelle saison en ces termes : « la première était un film de Michael Bay, celle-ci se rapprochera plus d'une expérience cinéma à la Martin Scorsese ». Voilà qui promet en tout cas de largement rebattre les cartes. De quoi faire de cette nouvelle saison un autre chef d'œuvre acclamé ? Rendez-vous cet automne pour le découvrir.