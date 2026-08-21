Via un nouveau trailer endiablé comme elle en a le secret, la série Cyberpunk Edgerunners 2 fait enfin l'annonce tant attendue de sa date de sortie sur Netflix.

À l'occasion de l'Anime Expo 2026 le mois dernier, CD Projekt RED, Netflix et Studio Trigger avaient enfin présenté plus en détail Cyberpunk Edgerunners 2, la seconde saison très surveillée de la série d'animation phare dans l'univers de Cyberpunk 2077. Au programme : nouveau casting de personnages, nouvelles intrigues, et visiblement de nouvelles raisons de faire couler le sang des personnages et les larmes des spectateurs. Jusqu'à présent, on savait seulement qu'elle sortirait dans le courant de l'automne 2026, mais on a désormais une date très précise et prochaine.

Après l'Anime Expo 2026, c'était au tour de l'Anime NYC de partager son lot de nouvelles informations à propos de Cyberpunk Edgerunners 2, la nouvelle saison de la série d'animation de Studio Trigger pour le compte de CD Projekt RED et Netflix. On a cette fois eu droit à un teaser riche en action intense, centré autour de Weak, ancienne légende de Night City au passé torturé, notamment par rapport à Talia, membre du gang Maelstrom avec qui il partage d'étroits liens.

L'information la plus importante de ce nouveau teaser d'un peu plus d'une minute de Cyberpunk Edgerunners 2 se trouve toutefois à sa toute fin, alors que Netflix nous en annonce officiellement la date de sortie. Rendez-vous donc le 20 octobre 2026 sur la plateforme au N rouge pour retourner à Night City avec cette nouvelle troupe de Edgerunners et voir quelles tragédies CD Projekt RED et Studio Trigger ont imaginé pour eux.

Casting et synopsis, tout ce qu'on sait de cette seconde saison de la série dans l'univers de Cyberpunk 2077

Compte tenu des événements de la première saison très populaire, Cyberpunk Edgerunners 2 a pris le parti plutôt pertinent d'être une saison anthologique. Si on se trouve bien dans le même univers et à peu près la même temporalité, nous aurons droit à une toute nouvelle histoire avec de nouveaux personnages.

À ce titre, Cyberpunk Edgerunners 2, réalisée par Kai Ikarashi et écrite par Bartosz Sztybor et Masahiko Otsuka, nous fera suivre les mésaventures toutes en chrome de Weak Kingsley (Clancy Brown), un Edgerunner vétéran à la gloire passée qui a un peu trop abusé des implants, Talia Yang (Kimoy Lee), la Maelstrom aux cheveux roses qui pourrait partager avec Weak des liens de parenté, D (Nazeeh Tarsha), un netrunner du gang Snake Nation et Roman Carax (Valeria Rodriguez), jeune cinéaste. Comment leur destin va vraiment s'entremêler, on le découvrira donc à partir du 20 octobre 2026 sur Netflix.

Source : Netflix sur YouTube