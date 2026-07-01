Cyberpunk Edgerunners 2 a tout fraîchement eu droit à une nouvelle bande-annonce qui nous a permis de découvrir les personnages qui composeront le groupe de cette toute nouvelle saison anthologique. La vidéo n'a également pas lésiné sur la violence et les larmes, histoire de poser le ton sans équivoque. Enfin, CD Projekt RED, Studio Trigger et Netflix nous y ont donné rendez-vous dans le courant de l'automne 2026 pour découvrir toute l'histoire qui nous attend au long de 10 épisodes. Et quelques jours seulement après cette annonce, des datamineurs auraient déjà découvert un élément clé de l'intrigue. Si vous souhaitez vous garder la surprise, on vous conseille toutefois de passer votre chemin, car nous risquons fatalement de SPOILER un point important que les scénaristes souhaitent pour l'heure garder secret.

Une couche de chrome cachée dans Cyberpunk Edgerunners 2

La dernière bande-annonce en date de Cyberpunk Edgerunners 2 nous permet donc de faire la connaissance de quatre des personnages principaux de cette nouvelle saison, qui ont la lourde mission de remplacer David, Lucy, Rebecca et les autres. Nous avons ainsi Weak, une « vieille légende de Night Cityhas-been » dépourvue de chrome ; le netrunner D, le jeune caméraman Roman ; et enfin Talia, membre du gang des Maelstrom. Sur le site officiel de Cyberpunk 2077 et l'ensemble de la franchise, on nous tease toutefois un cinquième personne dont les détails « arriveront bientôt ».

Sauf que des netrunners de notre monde réel auraient déjà réussi à obtenir les informations au sujet de ce cinquième personne de Cyberpunk Edgerunners 2. Ce personnage secret serait d'après les données obtenues Avida, une « chanteuse de jazz et insider corpo », qui serait une « ex de Weak ». Elle aurait également une « fille fragile », qui ne serait nulle autre que Talia, la mercenaire du gang des Maelstrom.

Il se pourrait donc que Weak, Avida et Talia partagent plus que l'affiche de Cyberpunk Edgerunners 2, et potentiellement des liens du sang. Cela pourrait également correspondre à un extrait visionnable également sur le site officiel de la franchise, avec une interaction où l'on peut déceler une forme de ressentiment de la part de Talia à l'égard de Weak. Il faudra toutefois repasser plus tard pour avoir une confirmation officielle à ce sujet.

Source : Cyberpunk.net