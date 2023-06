En France nous avons le droit depuis 1999 à un salon consacré à la culture manga et par déclinaison souvent au jeux vidéo et à la pop culture : la Japan Expo. L'occasion pour beaucoup de venir faire la fête dans la bonne humeur autour d'un plaisir commun avec bien souvent aussi de nombreux cosplays faisant références à des licences bien connues. Dans ce contexte on est évidemment ravis d'apprendre la présence de CD PROJEKT derrière Cyberpunk 2077 pour la prochaine édition.

Cyberpunk et la France

C'est à la suite de la conférence de presse tenue par la Japan Expo, que le studio CD PROJEKT RED a annoncé sa participation à l'événement avec la franchise Cyberpunk 2077 comme figure de proue, forcément. Se tenant du 13 au 16 juillet 2023 la licence devrait avoir une belle place avec notamment la présence de Cyberpunk Edgerunners, le fameux Anime que l'on a eu l'occasion de découvrir sur Netflix. Sachez d'ailleurs qu'une table ronde de 80 minutes sur la scène Yuzu aura lieu avec la présence de Bartosz Stybor (directeur narratif de l’animation) et Saya Elder (productrice et superviseuse créative) ainsi que Tsutsumi Naoko (productrice d’animation) et Yoshinari Yoh (character designer en chef) de la série. Rien que ça. Deux invités polonais de CD Projekt et deux invités japonais du studio Trigger qui pourront répondre aux nombreuses questions des fans. Tout ceci se déroulera le 15 juillet de 15h à 16h20.

Le futur de Cyberpunk 2077 au programme de la Japan Expo 2023

Mais Cyberpunk c'est aussi avant tout un jeu vidéo. Et ce n'est pas une surprise on sait que du coté de 2077 se prépare du lourd avec l'extension à venir Phantom Liberty. Ca tombe bien puisqu'une présentation exclusive à la France aura lieu à cette occasion avec notamment la présence de Nicolas Cardahi (Cinematic Designer du jeu) le 14 juillet à 14h30. Plus d’informations sont à venir sur cette présentation mais on peut déjà tabler sur de belles découvertes sur la saga Cyberpunk, aussi bien en jeu vidéo qu'en série. Pas mal non ? Vous pouvez déja noter tout cela dans vos calendriers. C'est plutôt une bonne nouvelle pour la France qu'un événement national puisse recevoir une nouvelle fois l'attention de gros studios de développement tel que celui-ci.

De votre coté, quelles sont vos attentes pour la Japan Expo 2023 ? Avez-vous prévu de vous y rendre pour participer à l'un de ces deux événements qui concernent la franchise Cyberpunk ?