Qui a dit que le Black Friday a pris fin ? Sur Amazon, les promotions continuent à l'occasion du Cyber Monday ! À quelques heures de la clôture de l'événement premium de l'année, nous vous invitons à découvrir les dernières ristournes d'Amazon.

Pour les retardataires, c'est la toute dernière chance de profiter du Black Friday. Amazon vient de mettre en ligne ses toutes dernières offres, à des prix très avantageux. Ce soir, l'évènement prendra fin sur ce géant du e-commence, mais également chez Cdiscount, Fnac, Dyson et Samsung. Alors, si vous souhaitez vous offrir l'une des dernières pépites du Black Friday avant qu'il ne soit trop tard, courrez vite !

Black Friday : les offres à ne surtout pas rater !

Le Black Friday : l'évènement qui emballe la Toile

Venu tout droit des États-Unis, le Black Friday a réussi à s'implanter en France au cours des années. Il faut savoir que cela est loin de déplaire aux Français. Bien au contraire, L'évènement a pris de l'ampleur, devenant aujourd'hui l'une des occasions les plus attendues du mois de novembre. Cette parade de promotions a été lancée en 2010, en partie par Amazon. Aujourd'hui, elle est célébrée dans le monde entier, notamment en Europe et en France. Tous, sans exceptions, y participent : sites de vente en ligne et marques.

Amazon, Cdiscount ou encore Fnac, tous ont contribué à rendre cet événement spectaculaire avec leurs tonnes de promotions. Cette année encore, ils ont mis la barre très haut, en prolongeant les réductions jusqu'aujourd'hui. Les grandes marques commencent aussi à s'y prêter, tels que Samsung et Dyson, offrant des réductions sur leurs sites officiels pour l'occasion.

Au Black Friday, les promotions sont ouvertes à tous, sans conditions. Contrairement aux soldes, ces réductions ne sont pas soumises à la loi française. Leur but n'est pas d'aider les marchands à vider leurs stocks avant un nouvel arrivage, mais plutôt de faire plaisir aux clients sans attendre de retour. Il ne s'agit pas d'un déstockage de produits invendus ou présentant des défauts. Pendant le Black Friday, Amazon a mis en vente des bijoux technologiques tels que l'iPhone 13 avec une ristourne de 100 euros, ainsi que les casques de la grande marque Bose à moins 50 %.

Les produits proposés en vente sont, pour la plupart, des best-sellers, dont les prix initiaux sont exorbitants. Pour faire plaisir aux gamers et adeptes des nouvelles technologies, Amazon a appliqué des ristournes sur de nombreux produits high-tech récemment sortis. Certains avaient fait leur entrée sur le marché en septembre dernier, mais cela n'a pas empêché l'e-marchand de les vendre à la moitié du prix.

Des avantages en or pour les consommateurs

L'avantage avec le Black Friday est qu'il profite à tous. Que vous soyez client fidèle ou un simple internaute avec zéro achat, peu importe ! Vous pourrez tous profiter de l'évènement jusqu'à épuisement des stocks. Cependant, certaines promotions lancées par Amazon sont dédiées exclusivement au programme de fidélité. Tel est le cas du Prime Day. Et pour permettre à grand nombre de la clientèle de profiter de ces rabais, le Black Friday a débuté à la mi-novembre. Amazon a pris pour habitude de lancer chaque 10 jours des promotions surprenantes. Tous les jours, le géant de la vente en ligne proposait des ventes flash, des jeux ainsi que des ristournes.

Si certains sites de vente comme Cdiscount ou Boulanger accordent un délai de retour de 2 semaines, sur Amazon, ce délai s'étend jusqu'à la fin du mois de janvier. Les clients ont donc plus de deux mois pour se faire rembourser les articles qu'ils ont achetés. C'est donc là une très belle occasion d'acheter ses cadeaux de Noël avant l'heure, étant donné que le retour sera encore possible même après les fêtes. Vous aurez ainsi le temps de préparer vos cadeaux, sans stress ni angoisse. Pourquoi attendre le dernier moment pour chercher des produits pas chers à acheter à vos proches, alors que vous pouvez dès maintenant leur commander les cadeaux de leurs rêves à prix bas ?

Et pour satisfaire encore plus leurs clientèles, tous les sites e-marchands offrent une livraison gratuite pendant tout l'évènement du Black Friday. En plus des rabais extravagants, vous ne paierez pas de frais supplémentaires pour la livraison, ce qui est un bon deal. De plus, certains e-marchands, comme Amazon, vous offrent droit à la garantie du constructeur. En cas de panne, vous pourrez faire réparer votre produit au niveau de la maison de la marque, ou prétendre à un échange. En achetant sur les sites de vente en ligne, vous conservez les mêmes avantages de l'achat sur le site officiel. Mais en plus, vous aurez droit aux produits phares des marques à des prix que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Les promos à ne pas manquer ce Cyber Monday

La clôture du Black Friday sera effective ce lundi : le Cyber Monday. Ce sera officiellement le dernier jour du festival des promos. Moins connu que le Black Friday, le Cyber Monday est tout de même très intéressant. En effet, les produits qui y sont proposés en promotion sont des objets high-tech de dernières générations. Aujourd'hui, vous aurez jusqu'à minuit pour profiter des remises. Sur Amazon, vous aurez la chance d'acheter le dernier Macbook Pro M2, au prix du Macbook Air M2.

Mais le Black Friday est aussi l'occasion de tester les dernières créations technologiques. Si vous êtes un adepte des jeux vidéo, mais que vous n'avez pas encore fait l'expérience de la réalité virtuelle, c'est le moment d'y remédier. Le casque VR Meta Quest 2 fait l'objet d'une promo alléchante sur Amazon. Il est proposé en pack, avec des jeux offerts ainsi que tous ses accessoires, à prix cassé. Et pour les amoureux des objets connectés, une offre alléchante vous attend. L'heure est venue de contrôler à distance l'éclairage de votre maison, grâce aux lampes connectées de Phillips.

En outre, sachez que le moment est bien choisi pour changer votre smartphone. Jusqu'à minuit, vous aurez droit à un large choix de smartphones hauts de gamme sur Amazon. À titre d'exemple, le Pixel 6a de Google voit son prix descendre à seulement 350 euros. Si vous avez une préférence pour les appareils Samsung, opter pour le Galaxy S22 Ultra. Pour ce Cyber Monday, il sera vendu à moins de 1000 euros !