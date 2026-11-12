Tandis que de nouveaux bouleversements sont en approche chez DC Studios, Henry Cavill revient sur son rôle de Superman et se dit prêt à reprendre le rôle si on le lui demande.

C’est déjà une nouvelle page qui se tourne pour DC Studios. Quatre ans après l’arrivée de James Gunn et Peter Safran à la direction du grand concurrent de Marvel Studios, la compagnie a annoncé cette semaine le départ imminent de son duo de tête, qui quittera officiellement ses fonctions à partir du 1er décembre 2026. Et alors que de nouveaux bouleversements sont attendus dans les prochains mois, Henry Cavill se dit assurément prêt à rempiler pour le rôle de Superman si jamais l’opportunité lui était offerte.

Henry Cavill se dit prêt à reprendre le rôle de Superman à l’avenir

« Écoutez, il y a plein d’intrigues géniales », a en effet répondu l’acteur lorsqu’il a été interrogé à ce sujet par le média Inverse. « Il y a toujours plein d’opportunités. Comme le chantait le pigeon à Fievel dans Fievel et le Nouveau Monde : ‘Il ne faut jamais dire jamais’. Et je partage cet avis », assure-t-il. « J’ai passé des moments formidables en incarnant Superman par le passé. Je ne dirai jamais ‘jamais’ aujourd’hui ». Une déclaration qui fera sans aucun doute très plaisir à ses fans, donc, qui sont nombreux à avoir apprécié sa prestation dans le rôle du super-héros.

Cavill a d’ailleurs profité de cette occasion pour raconter une touchante anecdote sur la façon dont son rôle de Superman continue aujourd’hui encore d’influencer son quotidien, notamment vis-à-vis de sa fille. « Parfois, les gens envoient à ma faille des objets à l’effigie de Superman pour plaisanter », a-t-il révélé. « L’autre jour encore, nous avons déballé un jouet Superman, et elle l’a regardé en disant : ‘C’est papa !’. Elle n’a que deux ans et quatre mois, donc je ne sais pas du tout comment elle sait que c’est moi, […] mais cela m’a vraiment touché ».

Quand sortira le prochain film mettant en scène le super-héros ?

À l’acteur, alors, de conclure en affirmant que « jouer Superman a été un immense honneur », preuve encore une fois de l’impact que ce rôle aura eu sur le plan personnel pour lui. Mais cela veut-il dire que DC Studios se tournera de nouveau vers lui à l’avenir ? Pour l’heure, rien n’est moins sûr. Car après avoir pu l’interpréter dans cinq films de l’univers DC entre 2013 et 2022, le rôle a ensuite été réattribué à David Corenswet lors du reboot initié par Gunn et Safran à leur arrivée à la tête de la compagnie.

Depuis, les spectateurs ont ainsi pu retrouver le successeur de Cavill dans les films Superman et Supergirl, respectivement sortis en 2025 et 2026, tandis qu’un troisième film dénommé Man of Tomorrow est attendu pour 2027. S’agira-t-il de la dernière apparition de Corenswet dans le rôle avant, peut-être, un énième changement d’acteur ? On l’ignore. Mais si cela doit se faire, nul doute que les fans de Cavill seront extrêmement nombreux à militer pour le retour de l’acteur dans l’univers DC Studios.

Qu’attendre de l’avenir chez DC Studios ?

Quant à ce que nous réserve l’avenir de la compagnie, pour l’heure, c’est le flou le plus complet. Car si les projets déjà initiés par Gunn et Safran ont de grandes chances de voir le jour comme prévu, il se pourrait que la stratégie mise en place par le duo, qui consistait à mettre en avant des personnages moins connus de l’univers DC dans un univers partagé comme le MCU, soit progressivement abandonné par la compagnie pour se recentrer sur les super-héros que le public souhaite retrouver. Gageons que nous serons rapidement fixés sur la question.

Source : Inverse