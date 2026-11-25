Après plus de 50 ans de bons et loyaux services aux États-Unis et des pluies de récompenses après 5 décénnies d'existence, Canal+ s'arroge enfin la version française de l'emblématique émission Saturday Night Live, qui va forcément changer légèrement de nom pour s'adapter à son audience pour se prénommer SNL France. Format, casting, date de diffusion, voilà ce qu'on sait sur cette adaptation.

Saturday Night Live enfin véritablement importé en France grâce à Canal+ ?

On ne le présente plus outre-Atlantique : créé par Lorne Michaels en 1975, le Saturday Night Live a fêté ses 50 ans en 2025 et a lancé des stars comme Eddie Murphy, Bill Murray, Tina Fey ou Will Ferrell. Et voilà que Canal+, qui diffuse déjà la version américaine depuis plus de dix ans, lance donc SNL version française, baptisée SNL France : 52 minutes en direct et en public, avec des sketchs sur l'actu, des séquences préenregistrées et des performances musicales. Rendez-vous est pris le samedi 19 décembre à 21h.

Pour mettre toutes les chances de son côté, l'équipe française a passé une semaine dans les coulisses new-yorkaises du SNL pour comprendre la mécanique, avec une production sous licence NBCUniversal Formats, en partenariat avec Black Dynamite (Mediawan) et Douze Doigts Productions. Petit bémol pour les impatients : Canal+ envisage pour l'instant des numéros ponctuels, et non un rendez-vous hebdomadaire.

Il faut dire que l'Hexagone a un passif : le SNL de Gad Elmaleh sur M6 avait réuni près de 3 millions de curieux en janvier 2017, sans jamais connaître de suite. Cette fois, l'élan vient d'Angleterre, puisque SNL UK, sur Sky, en est déjà à sa deuxième saison après une première fournée à 3,1 millions de vues.

© Canal+

Quel casting pour la version française de SNL ?

Comme pour l'original, chaque épisode de SNL France sur Canal+ aura donc son invité vedette. Manu Payet ouvrira quant à lui le bal et se chargera du sacro-saint monologue d'ouverture, avant de céder sa place à une nouvelle personnalité à chaque numéro. Côté musique, c'est RnBoi, premier artiste signé sur le label d'Aya Nakamura, qui viendra interpréter un morceau inédit en live.

Mais le vrai cœur du show à venir sur Canal+, c'est la troupe. On y retrouve des talents issus du stand-up, du théâtre, du cinéma ou des réseaux sociaux, pour la plupart encore méconnus du grand public, comme suit :

Sawsan Abès

Luca Besse

François De Brauer

Simon Costi

Lison Daniel

Emma Ebouaney

Adel Fugazi

Bertrand Goncalves

Bérangère McNeese

Victor Sansano

Quelques visages sonneront tout de même familiers dans cette version française de SNL sécurisée par Canal+ : Lison Daniel est connue des auditeurs de France Inter, tandis que Sawsan Abès figure au casting de la prochaine saison de White Lotus. Enfin, l'écriture est confiée au duo Hugo Benamozig et David Caviglioli, déjà à l'œuvre sur Le Flambeau, Platane et Terrible Jungle. De quoi rassurer sur le ton… Verdict le 19 décembre, en direct, sans filet.

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Source : Canal+