Une nouvelle série Buffy contre les vampires a bien été officialisée il y a plusieurs mois de cela, et visiblement, elle est entre de bonnes mains. Après avoir exprimé son désintérêt pour un tel projet, Sarah Michelle Gellar s'est laissée convaincre d'embarquer dans cette aventure aux côtés de Chloé Zao, la réalisatrice du film Marvel Les Éternels qui a déjà remporté deux oscars pour son film Nomadland. Les deux femmes sont épaulées par Nora et Lilla Zuckerman qui ont officié sur des séries telles que Suits, Fringe, Human Target, Poker Face...

Les morts de retour dans la série reboot Buffy contre les vampires

Sarah Michelle Gellar sera de retour en tant que Buffy Summers dans la nouvelle série reboot supervisée par Chloé Zao. Dans une interview pour Vanity Fair, l'actrice a fait quelques révélations quant au ton général du prochain show télévisé. « Ce sera plus léger que les dernières saisons de la série originale » a-t-elle déclaré. En effet, sur les dernières saisons, le ton était résolument plus sombre avec des thèmes bien moins joyeux qu'au début, notamment la mort et le deuil.

« L’un des aspects surprenants de Buffy, c'est sa manière de mêler les genres. Nous cherchons comment moderniser les thématiques de la série, en particulier ce que signifie de se sentir en marge dans un monde dominé par les réseaux sociaux. Nous voulons explorer les frontières spatio-temporelles qui influencent la société actuelle » a ajouté Sarah Michelle Gellar.

Mais c'est une autre déclaration aussi intrigante qu'effrayante qui pourrait bien diviser les fans. Pour la nouvelle série Buffy contre les vampires, son interprète aimerait trouver un équilibre entre les personnages inédits, comme la tueuse jouée par Ryan Kiera Armstrong, et les anciens. Des personnages cultes de retour ? « Nous essaierons de trouver un équilibre entre les nouveaux et les anciens personnages. Mon rêve est de faire revenir tous ceux qui sont morts, mais il faudra aussi faire de la place pour de nouvelles histoires » répond la star du show télévisé. On va éviter de spoiler au cas où, mais certains acteurs sont prêts à reprendre du service comme Juliet Landau (Drusilla), James Marsters (Spike) et Charisma Carpenter (Cordelia). David Boreanaz, l'éternel Angel, a apporté son soutien à ce projet de reboot de Buffy contre les vampires, mais sans s'exprimer clairement sur son envie de revenir ou non.

Source : Vanity Fair.