Les amoureux de dark fantasy et de manga sont comblés avec Berserk. Chaque nouvelle sortie d'un tome est un événement à part entière et même, avant cela, son annonce.

Depuis la disparition de son auteur, Kentaro Miura, la publication de Berserk a adopté une aura de rareté, même si un autre a pris la relève. Par exemple, il a fallu patienter deux ans entre la sortie du tome 41 et du 42. Désormais, c'est le 43ᵉ qui se fait attendre. Cela fait déjà plus d'un an que le précédent est sorti. Dès lors, les fans s'impatientent de découvrir la suite. Ça tombe bien, elle commence à se préciser grâce à un visuel somptueux.

Le tome 43 de Berserk en approche

Depuis 2022, l'histoire de Berserk se dessine sous le traits affuté de Koji Mori. L'élève et amis de Miura a pris le relai pour poursuivre le périple de Guts et de ses compagnons. Toujours aussi torturé, le récit n'a pas déçu les fans. Seul bémol : l'attente. De fait, ce titre iconique de la dark fantasy compte depuis longtemps parmi ces mangas qui tardent à avancer. D'abord, il faut patienter pour le chapitre. Puis, l'attente continue pour celles et ceux qui veulent ajouter les volumes reliés à leur collection.

Cela dit, les fans de Berserk ont de quoi se mettre sous la dent ces dernières semaines. D'une part, ils ont pu découvrir les deux premiers tomes de l'édition prestige. D'autre part, nous avons assiste à l'annonce d'un jeu de société tiré directement du manga ! Mais, il faut le dire, ce que chacun attend c'est surtout la suite de l'histoire.

Alors que le mois de juin voyait enfin la sortie du chapitre 381, l'éditeur Young Animal Comics prépare la parution du tome 43. Il devrait au moins comprendre les chapitres 374 à 380, voire aller au-delà. Prévu pour le 29 août 2025 au Japon, la sortie française n'est pas encore connue. Néanmoins, un premier aperçu se dévoile avec la couverture du volume. Nous y découvrons un Guts enchaîné, le visage assombri tandis que la lumière perce sur ses épaules. Le ton est donné à travers cette illustration magnifiquement réalisée.

© Young Animal Comics.