Après 8 longs mois d’attente, le chapitre 384 de Berserk est enfin paru dans les pages de Young Animal. Les fans du manga ont fait preuve d’une patience à toute épreuve, récompensée par des pages particulièrement réussies, qui, aux yeux de beaucoup, sont parvenues à faire honneur à un passage ayant donné du fil à retordre au regretté Kentaro Miura pendant près de 20 ans. La tâche était particulièrement retorse, mais réussie. Et maintenant, l’attente reprend de plus belle, toujours sans fenêtre de publication à l’horizon. Par chance, Glénat poursuit ses efforts pour occuper les lecteurs réguliers du manga avec la commercialisation de plusieurs éditions collectors. La prochaine arrivera chez vos revendeurs préférés dès le mois prochain, mais les stocks en ligne commencent progressivement à diminuer. Si vous voulez sécuriser votre exemplaire du tome 43 de Berserk en édition collector, c’est le moment.

Le tome 43 collector de Berserk de retour en stock







Après plus d’un an d'attente, les lecteurs français vont prochainement pouvoir ajouter à leur collection le tome 43 de Berserk. Après deux reports, Glénat tiendra finalement la date du 1er juillet pour le commercialiser, à la fois dans son appareil le plus simple et dans son édition collector, au contenu généreux pour son prix. Elle comprendra en effet une couverture cartonnée, une reproduction du shikishi que Kentarō Miura avait personnellement dédicacé à l’éditeur, ainsi qu’un coffret pensé pour se transformer en présentoir pour mieux exposer cette illustration de Guts. Certes, on est moins gâtés que le Japon avec sa belle figurine, mais pour 19,90€, difficile de faire la fine bouche. Autant dire que de nombreux fans français ont déjà réservé leur exemplaire du tome 43 de Berserk, au point que les stocks ont déjà fondu chez Fnac et jouent régulièrement au yo-yo chez d’autres revendeurs. Si vous faites partie des retardataires, voici les meilleures offres disponibles :