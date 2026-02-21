La patience finit toujours par payer, même lorsque l’on est fan de Berserk. Depuis la disparition tragique de son mangaka, l'œuvre se poursuit sporadiquement sous l’égide de ses assistants et de son meilleur ami, seule personne à qui il avait confié la fin de Berserk. Une entreprise délicate, qui pousse ces équipes à prendre le temps nécessaire pour faire honneur à la vision du regretté Kentarō Miura. Le temps de parution entre chaque chapitre s’allonge graduellement, mais Glénat s’efforce de choyer la communauté française en commercialisant régulièrement de nouvelles éditions collectors. Justement, celle du très attendu tome 43 de Berserk s’est enfin révélée au grand jour.

Le contenu du tome 43 de Berserk dévoilé







Cela fait maintenant plus d’un an que les fans français du manga attendent patiemment la parution du tome 43. Après un report discret, Glénat avait arrêté une date de sortie, fixée au 20 mai 2026. Elle glissera finalement au 1er juillet 2026. Une mauvaise nouvelle, qui s’accompagne toutefois d’une annonce attendue : celle du contenu du collector du tome 43 de Berserk. Cette dernière comprendra ainsi une couverture cartonnée et une copie du shikishi que Kentaro Miura avait dédicacé à l'attention des éditions Glénat. À noter que le coffret inclus a été pensé pour se transformer en présentoir, afin d’afficher dignement cette belle illustration. Évidemment, on est loin de ce que le Japon avait proposé en incluant une figurine, mais pour 19,90 € au maximum, Glénat signe encore un bel objet que les fans de Berserk souhaiteront assurément ajouter à leurs bibliothèques.

Source : Glénat