Le 6 mai 2026, cela fera cinq ans que Kentarō Miura, créateur du manga Berserk, a disparu. Face à l’immensité de son œuvre, son meilleur ami, à qui il avait confié la fin qu’il envisageait, et le magazine Young Animal se sont mis d’accord pour poursuivre son héritage en menant le manga à son terme. Les chapitres sortent très sporadiquement, et l’attente entre les prochaines pages peut être relativement longue. Le chapitre 384 de Berserk, notamment, prend son temps, mais Glénat a la parade pour occuper les lecteurs français : un nouveau collector à ajouter à leur collection.

Le tome 4 de l'édition Prestige de Berserk disponible

Après un report et de longs mois d’attente, le tome 43 de Berserk débarquera enfin en France le 20 mai 2026. Une date que les lecteurs auront marqué d’une pierre noire tant l’attente leur a paru longue. Avant de replonger dans les tourments de Guts et de son groupe, Glénat prend soin d’occuper les lecteurs les plus assidus avec sa réédition Prestige des premiers volumes. Le quatrième tome de cette version prestigieuse de Berserk, disponible depuis le 18 février 2026, s’impose comme une pièce maîtresse pour les collectionneurs. Format plus grand, traduction retravaillée, pages en couleur inédites… Non seulement cette édition a fière allure sur des étagères, mais elle aussi très qualitative. Les stocks en ligne tiennent encore, et voici les meilleures offres actuellement disponibles :

Où acheter le tome 4 de l'édition Prestige de Berserk au meilleur prix ?

Fiche Technique