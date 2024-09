Berserk The Black Swordsman est ultra attendu des fans, tant les promesses sont grandes. L'anime non officiel est attendu pour l’année prochaine, mais est-il vraiment en danger ?

Il y a trois ans maintenant, le manga Berserk se retrouvait orphelin. Malgré la disparition soudaine de son créateur, l'œuvre continue officiellement sa parution de manière irrégulière sous la supervision de l’ami d’enfance de Kentaro Miura, seule personne à qui il avait confié la fin. Les lecteurs attendent toujours désespérément le chapitre 377, mais le manga reste en pause jusqu’à nouvel ordre. Il y a cependant un projet particulièrement prometteur qui devrait leur permettre de faire passer le temps entre deux chapitres. L’anime Berserk The Black Swordsman, qui n’a pas manqué de faire de l'œil aux fans depuis son annonce. Néanmoins un récent communiqué inquiète la communauté quant à son avenir.

L'anime de Berserk en danger ?

Contrairement à de nombreux mangas qui ont marqué la pop culture, Berserk a toujours eu une relation compliquée avec l’animation. Le manga a eu le droit à quelques adaptations ici et là, mais rien digne de ce nom et qui n’aille plus loin que l’arc de l'Âge d’Or, le plus emblématique et le plus choquant de l'œuvre. Un manque qu’une équipe de fans passionnés veulent combler avec Berserk The Black Swordsman. Cet anime a alors pour objectif de créer une adaptation aussi qualitative qu’une production officielle. Le premier trailer allait dans ce sens, avec une patte dans la veine des œuvres précédentes et une qualité d’animation et visuelle au goût du jour. Le projet n’est pas prévu avant 2025, mais un communiqué des ayants droit diffusé ce weekend a tout remis en question au sein de la communauté.

« Chers lecteurs, la production d’un anime Berserk a été annoncée par le studio Eclypse. Les détenteurs des droits d’auteur de Kentaro Miura (Studio Gaga) n’ont pas donné leur accord. De plus, les images utilisées ne sont pas autorisées », a déclaré Hakusensha sur son compte X officiel. Une déclaration qui a fait beaucoup de bruit, les fans craignant que l’avenir du projet soit incertain. On sait que le Japon prend très au sérieux ces affaires, comme on peut souvent le voir avec Nintendo. Cependant, il n’y a pour l’instant pas de raison de s’alarmer pour le moment. À ce stade, l’éditeur tient juste à faire de la prévention auprès de la communauté pour l'alerter sur le statut non officiel de cet anime Berserk. Si action en justice ou demande d’annulation il y a, Hakusensha le fera directement savoir. Le studio Eclypse n’a de son côté pas encore réagi à ce communiqué.

