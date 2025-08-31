Même si le manga Berserk prend son temps pour fournir les lectrices et lecteurs en pages, de nombreux fans seront ravis de découvrir et ajouter ce nouveau collector à leur trésor !

C'est vrai que Berserk met la patience des fans à rude épreuve quand il s'agit du manga, voire des anime. Pour autant, ils sont largement gâtés lorsqu'il est question de produits dérivés. Les collectors de toutes sortes pleuvent régulièrement, donnant de quoi satisfaire leur passion. Une nouvelle pièce de collection vient d'ailleurs d'être dévoilée par un fabricant très apprécié. Ça devrait vous plaire !

Un nouvel indispensable collector pour les fans de Berserk

Ça bouge un petit peu du côté de la licence Berserk en ce moment. Le prochain tome s'est tout récemment dévoilé, alors que le collector hyper attendu des fans français est sorti au mois de juin. On peut dire que les lectrices et lecteurs ont enfin de quoi se mettre sous la dent ! Cependant, il faudra attendre encore un peu avant de découvrir la suite de l'œuvre de feu Miura, qui perdure désormais sous la plume de Koji Mori.

Pour autant, les fans vont pouvoir se faire plaisir avec un nouveau collector d'un autre genre ! Cette fois, il ne s'agit pas d'un livre mais d'une figurine de la gamme Nendoroid. Le fabricant japonais Good Smile a en effet levé le voile sur un nouveau modèle, après avoir produit plusieurs figurines de Berserk, notamment à l'effigie de Guts et Griffith.

C'est à nouveau Guts qui aura motivé Good Smile pour cette nouvelle figurine. Elle représente cette fois le héros sous sa forme Berserker en armure. Réalisée en PVC, elle mesure 10 cm de haut. De plus, elle propose plusieurs parties additionnelles pour mettre le personnage phare de Berserk dans différentes poses. Elle peut même s'équiper de la légendaire épée Dragonslayer couverte de sang.

Pour le moment, la figurine Guts Berserker Armor Ver est uniquement disponible en précommande en Amérique du Nord au tarif de 47.99 dollars (environ 41,12 euros). Elle est prévue pour une sortie au deuxième trimestre 2026, mais rien n'est encore annoncé pour sa disponibilité en France. Mais, on le sait, la patience des fans de Berserk n'a pas de limite !

© Good Smile.