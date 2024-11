Déjà trois ans que le créateur de Berserk nous a quittés. Malgré le décès soudain de Kentarō Miura, l’œuvre poursuit sa parution de manière sporadique sous la supervision de Kouji Mori, ami d’enfance du regretté mangaka, et seule personne avec qui il s’était confié sur la fin du manga. Les lecteurs ont tout récemment pu découvrir le chapitre 377 après de longs mois d’attente, et ils doivent désormais à nouveau prendre leur mal en patience pour découvrir la suite. D’ici là, les fans inconditionnels vont pouvoir ajouter une belle pièce à leur collection.

Le nouveau collector de Berserk dispo en stock

Le tome 43 se fera encore attendre en France, mais il arrivera bien d’ici la fin de l’année au Japon. En attendant, les fans du manga français vont pouvoir embellir leurs étagères avec un nouveau collector de Berserk. Glénat commercialisera en effet un joli coffret ce 25 novembre 2024. Il regroupera les six premiers tomes de l'œuvre dans une belle boîte. Facturé 49,00€ comprendra également un recueil d’illustrations exclusif. Souvent en rupture de stock depuis son annonce, ce nouveau collector de Berserk est de nouveau disponible à son tarif habituel. On vous recommande de ne pas trop tarder, car les stocks en ligne risquent de s’épuiser rapidement. Ce coffret spécial du manga est d'ailleurs en rupture sur Amazon et Fnac. La seule offre actuelle, c’est sur Leclerc.