Malgré le décès soudain du créateur de Berserk il y a trois ans de cela, l'œuvre continue sa parution de façon irrégulière. Kouji Mori, ami d’enfance du mangaka et seule personne à connaître la fin envisagée, supervise le tout avec l’aide des anciennes équipes de l’auteur. Les lecteurs attendent impatiemment chaque chapitre, eux qui ont pu découvrir le chapitre 378 il y a quelques semaines. Fort heureusement, les éditeurs français ont trouvé la parade pour occuper les fans d’ici là avec une nouvelle belle pièce à ajouter à leur collection.

Un coffret collector de Berserk dispo avant Noël

Initialement prévu pour cette année, le tome 43 de Berserk devrait finalement repousser sa sortie à 2025. En attendant, les fans français du manga vont pouvoir ajouter un nouveau coffret collector à leurs étagères. Le cadeau parfait à faire à un inconditionnel de l'œuvre et un immanquable pour les collectionneurs. Glénat a en effet commercialisé ce 25 novembre 2024 un joli coffret regroupant les six premiers tomes du manga dans une boîte particulièrement belle. Facturé 49,00€, il comprend en supplément un recueil d’illustrations inédites et exclusives. En rupture régulièrement depuis son annonce, ce nouveau collector de Berserk est de nouveau disponible juste avant Noël et à son tarif habituel s’il vous plaît. On ne saurait que trop vous recommander de ne pas trop traîner s’il vous fait de l'œil, car les stocks ont parfois la fâcheuse tendance à ne pas toujours tenir. Voici toutes les offres disponibles au moment où ces lignes sont écrites.

Offres disponibles pour le coffret Berserk

Fnac à 49,00€

Amazon à 49,00€

Leclerc à 49,00€

Infos pratiques

Langue : Français

Français Editeur : Glénat manga

Glénat manga Format : 26 x 18cm

26 x 18cm Broché : 1424 pages / couverture souple

1424 pages / couverture souple Contenu : tome 1 à 6 (format standard), recueil d’illustrations couleurs, un starter box grimoire