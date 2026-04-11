Quatre mois plus tard, le chapitre 384 de Berserk se fait toujours attendre. Depuis la disparition soudaine du mangaka il y a maintenant cinq ans, ses assistants et son meilleur ami, seule personne à qui il avait confié ses plans pour la fin du manga, s’évertuent à conclure l'œuvre de sa vie. Cela prend du temps, plus qu’à l’époque, et l’attente entre chaque chapitre semble désormais plus longue et insoutenable alors que le manga approche doucement, mais sûrement, de sa conclusion. Fort heureusement, Glénat a prévu de quoi occuper les fans français. Le tome 43 de Berserk sera publié le 1er juillet 2026 dans une édition collector des plus jolies, mais l’éditeur français a annoncé un véritable immanquable pour vos étagères.

Un artbook massif pour Berserk, LE futur collector à avoir

Les lecteurs français du manga vont être doublement gâtés cette année. Après une année d’attente, le tome 43 sera donc commercialisé cet été. Glénat gardait cependant une petite surprise sous le coude : un véritable artbook de Berserk. Un bel ouvrage massif de 240 pages, comprenant des illustrations du manga, allant de doubles pages à des visuels en couleurs qui permettent de redécouvrir le talent de Kentaro Miura et son coup de crayon si singulier avec un autre regard. Le livre proposera également l’une des dernières interviews du mangaka pour en savoir plus sur ses envies, son univers, ses techniques de dessin, ses méthodes de travail et bien plus encore. Bref le genre de pavé et de bible artistique qu’on expose fièrement autant qu’on le feuillette avec diligence. Ce sera incontestablement LA nouveauté à exposer sur ses étagères.

L’artbook de Berserk est prévu pour le 28 octobre 2026 au prix conseillé de 95€. Ca pique, mais vu le format annoncé, on peut s'attendre à un ouvrage assez costaud. Les précommandes sont maintenant ouvertes, et on ne saurait que trop conseiller à ceux qui le veulent de sécuriser leur exemplaire avec les ruptures de stock. Voici les offres disponibles pour l’artbook Berserk :